قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الأمريكي: كمية النيران الموجهة إلى إيران ستزداد بشكل كبير خلال الأيام القادمة
مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية
طقس الجمعة.. استقرار جوي و"ضباب" يحجب الرؤية صباحاً على هذه المناطق
49.99 جنيه .. أقل سعر دولار في البنوك اليوم 6-3-2026
قرار جديد من فيفا بشأن تصفيات كأس العالم بعد التهديدات.. ماذا حدث؟
انفجارات تهز تل أبيب واندلاع حرائق قرب مطار بن جوريون
موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 رمضان.. وقت السحور والإفطار
إصابة 5 أشخاص في تصادم عدد من الدراجات النارية بالبحيرة
محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس
تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي الدوري بعد هدفه للأهلي في مرمى المقاولون العرب
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 6 مارس 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يدعو الدبلوماسيين الإيرانيين للاستسلام مقابل الحصانة

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الدبلوماسيين الإيرانيين إلى الاستسلام وطلب اللجوء، مقابل الحصول على حصانة كاملة، في رسالة وجهها أيضًا إلى عناصر الحرس الثوري والقوات الأمنية الإيرانية.


وقال ترامب، خلال تصريح أدلى به برفقة لاعب كرة القدم الأرجنتيني ميسي، إنه يدعو أفراد الحرس الثوري والجيش والشرطة في إيران إلى إلقاء أسلحتهم والانضمام إلى ما وصفه بـ"الجانب الصحيح من التاريخ".


وأضاف: "سنمنحكم الحصانة الكاملة، وستكونون في أمان تام، أما إذا رفضتم، فستواجهون مصيرًا محتومًا"، كما دعا الدبلوماسيين الإيرانيين في مختلف دول العالم إلى طلب اللجوء والتعاون مع الولايات المتحدة للمساعدة في "بناء إيران جديدة أفضل، تمتلك إمكانات هائلة"، على حد تعبيره.


وجاءت تصريحات ترامب في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط المتزايدة على طهران، وسط دعوات أمريكية متكررة لإحداث تغيير في سلوك النظام الإيراني

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدبلوماسيين الإيرانيين حصانة كاملة الحرس الثوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

المجني عليه

مات مقتولًا بسبب فتاة.. التصريح بدفن الطالب ضحية زميله في الأكاديمية البحرية

سلسلة آيفون 17

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

زكاة عيد الفطر 2026

تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

فيديو

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد