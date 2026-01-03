قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المصريون بـ10 محافظات يصوتون بـ27 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
هل تكتب تونس نهاية العقدة الأفريقية أمام مالي .. الكان يبتسم لأصدقاء ديانج .. وبن رمضان يبحث عن تاريخ جديد
صقيع وبرودة شديدة..تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن الطقس
7 انفجارات تهز كاراكاس.. هل بدأت الحرب الأمريكية على فنزويلا؟
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 3 يناير 2026
حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء مناسك الحج والعمرة.. الإفتاء تجيب
بعد قليل.. اللجان الفرعية بـ10 محافظات تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في إعادة الدوائر الملغاة
الهند.. انهيار أرضي يضرب كشمير ويغرق طرقًا رئيسية بالركام
ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت
دعاء البرد الشديد.. كلمات لا ترد في هذا الطقس القارس
هل يجوز للزوجة عمل سحر محبة للزوج؟.. الإفتاء تحذر من مصيبتين
برلمان

برلماني: الفئات الأضعف الأكثر تضررا من زيادات الإيجار الجديد

النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور
محمد الشعراوي

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أن الفئات الأكثر تضررا من تطبيق قانون الإيجار القديم تشمل أصحاب المعاشات، ومستفيدي برامج الدعم النقدي، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، محذرا من أن فرض أعباء مالية إضافية على هذه الشرائح قد يدفعهم إلى فقدان مساكنهم.

وأكد منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على طرفي العلاقة الإيجارية من مالك ومستأجر فقط، بل تتحمل الدولة جزءا أصيا من المسؤولية.

وأشار إلى أن الملاك يمتلكون حقوقا مشروعة لا يمكن تجاهلها بعد سنوات طويلة من المعاناة وتدني العائد الإيجاري، إلا أن ذلك لا ينفي صعوبة تكيف بعض المستأجرين مع الزيادات التي نص عليها القانون الجديد.

وشدد على ضرورة أن تتدخل الدولة لتحمل القيمة الإيجارية مؤقتا عن الفئات الأكثر احتياجا فقط، وليس جميع المستأجرين، إلى حين توفير وحدات سكنية بديلة، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي بين حق المالك ومراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في تطبيق القانون.

