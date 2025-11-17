الزراعة تستعد للموسم الشتوى.. إجراءات مشددة لعدم التلاعب بالأسمدة وتوزيع تقاوى القمح مبكرا



وزير الزراعة: يوجه بسرعة صرف الأسمدة للمزارعين دون تأخير ويحذر من تحميل الفلاحين أي أعباء إضافية

لجان ميدانية لمتابعة الصرف في 10 محافظات لحماية الفلاح ومكافحة التلاعب في ملف الأسمدة

البحوث الزراعية: بصدد انتاج 4 أصناف جديدة من القمح للوصول إلى أصناف أعلى فى الانتاجية



تكثّف وزارة الزراعة جهودها مع اقتراب انطلاق الموسم الشتوي، لضمان استعداد كامل لمحصول القمح وباقي المحاصيل الإستراتيجية، في إطار خطة موسّعة تستهدف رفع الإنتاجية ودعم المزارعين بجميع المحافظات.

وأعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسميًا عن بدء الموسم الشتوي 2026/2025 في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا على اتخاذ إجراءات مشددة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة المدعمة، إلى مستحقيها الفعليين من المزارعين في المواعيد المحددة.

وشدد فاروق على ضرورة سرعة صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي، في اطار دعم المزارعين وضمان استقرار العملية الزراعية، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الإنتاج عبر وصول الدعم إلى مستحقه الحقيقي.

ووجه وزير الزراعة، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ولجان المرور الميداني، لمتابعة أعمال الصرف بانتظام والتأكد من وصول المقررات إلى الجمعيات الزراعية دون تأخير، لضمان حسن سير العمل ومنع أي تلاعب، فضلا عن المرور المكثف من قبل مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، والإدارة المركزية لشئون المديريات والادارة المركزية للتعاون الزراعي، لمتابعة انتظام الصرف على أرض الواقع، والوقوف على أية معوقات قد تطرأ والعمل على تذليلها فورًا لضمان انسيابية المنظومة.

وشدد فاروق على أن صرف الأسمدة يتم بالأسعار الرسمية دون أي زيادة أو تعديل، مؤكدا على اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي محاولة للمخالفة أو التلاعب، مع الإلتزام بالضوابط الأساسية للصرف، بحيث يتم الصرف بموجب كارت الفلاح (فقط)، مع الالتزام بالمقررات المسلمة لكل محصول، إضافة إلى تثبيت لوحة واضحة بأسعار البيع الرسمية في أماكن الصرف: ( سعر اليوريا: 269 جنيهًا ـ سعر النترات: 264 جنيهًا)، مؤكدا على حظر تحميل أي أعباء إضافية على سعر شكارة الأسمدة، وعدم ربط صرف الأسمدة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى من الجمعيات.

وأوضح وزير الزراعة أن ملف الأسمدة المدعمة ومستلزمات الإنتاج الزراعي يأتي على رأس أولويات الوزارة، نظرًا لأهميته الكبرى في دعم الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشددا على استمرار المتابعة اليومية الميدانية والمركزية لضمان انتظام الصرف وتحقيق العدالة الكاملة في التوزيع، لضمان استقرار الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، انه تم تشكيل لجان لمتابعة عمليات الصرف وتطبيق الآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما باشرت هذه اللجان عملها بالفعل في 10 محافظات، بما في ذلك بورسعيد والشرقية والدقهلية، والتي خرج على رأسها الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، فضلا عن مرور مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بقرارات اللجنة التنسيقية للأسمدة وصرف الأسمدة عبر كارت الفلاح، وأهمها إلزام المزارع بتوقيع إقرار معتمد من الجمعية الزراعية لضمان العدالة في التوزيع.

أهم الاستعدادات



ومن جانبه ، كشف الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية والمتحدث بإسم وزارة الزراعة، عن استعدادات الوزارة للموسم الشتوي ، وخاصة الاستعداد لموسم القمح حيث تقوم جميع جهات الوزارة المعنية لأول مرة بتنفيذ عدد كبير من الحقول الإرشادية لتنفيذ جميع التوصيات وتقديم دعم مختلف من حقل إلي آخر بحيث يتساوى جميع الخقول فى الحصول على الدعم الإرشادية .



وأضاف "جاد" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " أن وزارة الزراعة تشارك بالتعاون مع وزارة التضامن والهيئة القبطية الإنجلية والتحالف الوطني فى مبادرة ازرع لزراعة 250 الف فدان من القمح على مستوى الجمهورية بتقديم تقاوى مدعومة بنصف الثمن ، وكذلك تقديم الدعم الفني.



وأشار "وكيل معهد البحوث الزراعية " إلي أن وزير الزراعة يشدد على ضرورة تنفيذ الاستعدادات للموسم الشتوى وتقديم الأصناف والتقاوى اللازمة قبل بدء الموسم بشهرين ، وتقديم جميع آلات الميكنةالحديثة والزراعة على المصاطب والتسطير، كذلك يتابع وزير الزراعة توزيع الأسمدة ليصل الدعم لمستحقيه وتشكيل لجان لمتابعة عدم التلاعب بالأسمدة .

وأوضح أن الوزارة حريصة كل الحرص على توزيع اصناف القمح على المزارعين عالية الإنتاجية لزيادة الانتاجية وتحقيق أعلى ربحية للمزارعين.



كما شدد وزير الزراعة استمرار استنباط أصناف جديدة من القمح للتأقلم مع التغيرات المناخية وسرعة توفير الأصناف الجديدة من القمح لتكون موجودة بين أيادي المزارعين قبل بدء الموسم ، موضحًا أن الوزارة نجحت مؤخرا فى استنباط 5 أصناف جديدة من القمح وهى أصناف ممتازة فى الانتاجية .

وأكد انهم بصدد انتاج 4 أصناف جديدة من القمح للوصول إلى أصناف أعلى فى الانتاجية .



وأضاف أننا نجحنا فى زراعة 3.5 ألف فدان من القمح هذا العام بزيادة 400 ألف فدان عن العام السابق ، لزيادة الكميات المنتجة من القمح لأكثر من 10 مليون طن وتوريد أكثر من ٤ مليون طن .

واستكمل : "كما يتم الاهتمام بباقى المحاصيل الشتوية وتفعيل الزراعات التعاقدية من أجل تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاجية".