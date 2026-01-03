قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم السبت 3-1-2026 والقنوات الناقلة
أحمد فتحي يعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد مع مي كساب
دعاء ثاني الأيام البيض في رجب.. بـ5 كلمات تدمع عينيك من الفرحة
لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل
عمر السعيد: المهرجانات السينمائية متعة حقيقية مع الزملاء والجمهور |فيديو
جامعة القاهرة الأهلية تقبل دفعة جديدة بالترم الثاني.. 91.65%للطب و85.63% للذكاء الاصطناعى
روسيا ترفع قيود استقبال وإطلاق الطائرات بمطاري فولغوغراد وكراسنودار
الحال بقى أسوأ.. أحمد عيد عبد الملك يفتح النار على مجلس الزمالك
أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026
هل قرآن الفجر قبل الصلاة أم بعدها؟.. 10 أسرار لا يعرفها كثيرون
ما خيبتش ظني.. مى فاروق توجه رسالة رومانسية لزوجها محمد العمروسي
أخبار البلد

جامعة القاهرة الأهلية تقبل دفعة جديدة بالترم الثاني.. 91.65%للطب و85.63% للذكاء الاصطناعى

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

بدأت جامعة القاهرة الأهلية، فتح باب القبول لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب وذلك للالتحاق بكليات الجامعة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025-2026 طبقاً للحد الأدنى للقبول المحدد في اجتماع مجلسي الجامعات الخاصة والأهليةو طبقاً للتنسيق الداخلي للجامعة في حدود الأماكن المتاحة.

بدء التقديم في جامعة القاهرة الأهلية

وأوضحت جامعة القاهرة الأهلية، أن تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة أوراقهم وسداد مصروفات فتح الملف  حتى يوم الخميس 8 يناير 2026.

وأشارت الجامعة إلى أن إعلان نتيجة القبول الأحد 11 يناير 2026، وتسليم أصول الأوراق و سداد المصروفات من يوم الأثنين 12 يناير

2026 حتى يوم الأثنين 19 يناير 2026.

الجديز بالذكر أن نتيجة القبول بجامعة القاهرة الأهلية، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ، بالفصل الدراسى الأول وجاءت نتيجة التنسيق كالآتى:-

91.65 % للقبول بكلية الطب

89.22 % للقبول بكلية طب الأسنان

85.47 % القبول بكلية العلاج الطبيعى

87.66 % الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة

71.56 % كلية الطب البيطرى

73.75 % كلية التمريض

77.3 % كلية الهندسة" هندسة الطاقة الكهربية والمتجددة

68.91 % كلية الهندسة" هندسة إدارة التشييد والبنية التحتية"

86.09 % كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى " الأمن السيرانى والشبكات علمى علوم

85.63 % كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى برنامج الذكاء الاصطناعى علمى علوم

69.22 % كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى الأمن السيرانى والشبكات علمى رياضة

