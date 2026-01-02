جامعة العاصمة.. حصاد عام من الإنجازات والافتتاحات المتميزة

جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) حققت خلال الفترة الأخيرة حصادًا متميزًا من الإنجازات والافتتاحات على المستويين المحلي والدولي، في إطار دورها الريادي في تعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، ووفق رؤيته الاستراتيجية التي تركز على التميز الأكاديمي، الابتكار، ودعم الكوادر الطلابية والعلمية. شملت هذه الإنجازات تطوير التعليم الطبي، تعزيز البحث العلمي، تحقيق جوائز دولية، تنفيذ مشاريع مبتكرة في مجالات الطاقة والاستدامة، دعم الأنشطة الطلابية والثقافية، وتطوير البنية التحتية التعليمية والمجتمعية، بما يعكس التزام الجامعة بإعداد جيل متميز من الخريجين القادرين على المنافسة محليًا وعالميًا، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية مصر 2030.

اختار المجلس الأعلى للجامعات نخبة من أساتذة الجامعة لتولي رئاسة وأمانة لجان قطاعات أكاديمية مهمة في مجالات الفنون والتربية الموسيقية، الخدمة الاجتماعية، العلوم الرياضية، والسياحة والفنادق، بينما صدر قرار رئاسي بتكليف الدكتور محمد سعد كامل محمد، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، عضوًا في المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر بلجنة المشروعات، تقديرًا لإسهاماته البارزة في المجال الأكاديمي والصناعي، بما يعكس التميز العلمي والكفاءة الأكاديمية للجامعة.

حصاد عام من الإنجازات والافتتاحات المتميزة

في المجال الطبي، نجحت وحدة المناظير بكلية الطب في إجراء أول عملية من نوعها لتشخيص واستئصال ورم بالمريء في جلسة واحدة باستخدام منظار الموجات فوق الصوتية وتقنية مناظير الفراغ الثالث، دون الحاجة لفتح جراحي، بمستشفى بدر الجامعي، كما نفذ فريق طبي بثًا حيًا لعملية شق عضلة البواب بالمنظار خلال مؤتمر ENDO MED 2025 أمام تسع دول من حوض البحر المتوسط، حيث استغرقت العملية 20 دقيقة فقط، ولاقت إشادة واسعة من الخبراء الدوليين. وشاركت الجامعة أيضًا في المؤتمر الدولي الثاني للمناظير التداخلية بجدة عبر بث حي من مستشفى بدر الجامعي لعمليات دقيقة تشمل شق عضلة المريء واستئصال ورم القولون، مما يعكس التميز الطبي والقدرات المهنية العالية لأطباء الجامعة على الساحة الدولية، واختارت مجلة The Pathologist البريطانية–الأمريكية الدكتورة فاطمة الزهراء الخميسي من كلية الطب ضمن قائمتها "The Power List 2025" لأبرز الملهمين وقادة التغيير في الباثولوجيا عالميًا للمرة الثالثة على التوالي، تقديرًا لإسهاماتها المبتكرة في تطوير أساليب التعليم الطبي وتمثيل الجامعة عربيًا ودوليًا.

في مجال الابتكار والمشروعات الطلابية، فاز فريق Rehydro Team من كلية الهندسة بالمطرية بالمركز الثاني والميدالية الفضية في المسابقة الدولية MTE2025 بكوالالمبور بمشروع "توليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضر الناتج من مياه البحر المحلاة"، كما فاز طلاب هندسة المطرية بالمركز الأول عن مشروع مبتكر لتحلية مياه البحر وإنتاج الهيدروجين الأخضر، في نموذج يربط البحث العلمي بالحلول المستدامة. وحقق طلاب الجامعة نجاحًا باهرًا بفوز 28 مشروعًا مبتكرًا ضمن برنامج "مشروعي بدايتي" للعام 2024–2025، في مجالات متنوعة تشمل إعادة التدوير والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والابتكارات الاجتماعية، بينما نفذ طلاب برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم مشروع تخرج متميز لإنشاء محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة بقدرة 10 كيلووات، مما يعكس توجه الجامعة لدعم الاستدامة والطاقة النظيفة وتنمية المهارات التطبيقية للطلاب بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما نجح فريق بحثي من كلية الصيدلة في تسجيل براءة اختراع أمريكية رقم (12258321 B1) بتاريخ 25 مارس 2025 لتطوير مركبات كيميائية أثبتت فعالية ملحوظة في وقف انتشار الخلايا السرطانية، ما يمهد لاكتشاف جيل جديد من أدوية الأورام.

على صعيد البحث العلمي والنشر الأكاديمي، أدرجت جامعة العاصمة ضمن أفضل الجامعات العالمية في تصنيف CWUR لعام 2025، ضمن أفضل 2000 جامعة من أكثر من 21 ألف جامعة عالميًا، وكذلك في تصنيف U.S. News & World Report لعام 2025–2026، محققة المركز 979 عالميًا ومتقدمة 127 مركزًا عن العام الماضي، كما أدرجت ضمن تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2025 في الفئة 1201–1400، وتصنيف ليدن الهولندي في نسختيه التقليدية والمفتوحة، فيما أدرج مجموعة من أساتذتها ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأكثر 2% من علماء العالم استشهادًا بأبحاثهم لعام 2024–2025، ما يعكس جودة الإنتاج البحثي وتوسع التعاون الدولي للجامعة.

في مجال الفنون والثقافة، افتتح الدكتور السيد قنديل والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مرسم القاهرة الخديوية الأول بشارع الشريفين، بمشاركة أكثر من 200 طالب من كليات الفنون الجميلة والتربية الموسيقية والفنون التطبيقية والتربية الفنية، كما أبدع الطالب حازم محمود سيد من كلية الفنون الجميلة بالزمالك في تصميم البوستر الرسمي للدورة الثالثة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، بينما حصد طلاب الجامعة مراكز متقدمة في مهرجان «طرب» الأول بالغناء الفردي والعزف الفردي، مؤكدين ريادة الجامعة الفنية ودعمها المستمر للإبداع الطلابي في مختلف المجالات.

أما في الأنشطة الرياضية، فقد حققت الجامعة إنجازًا رياضيًا متميزًا في بطولة القطاعات للجامعات المصرية (القطاع الأول) بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات، حيث حصدت 4 مراكز أولى في خماسي الطالبات وكرة الطائرة طالبات وطلبة وكرة السلة طلبة، ومركزين ثانيين و3 مراكز ثالثة في مختلف الألعاب، كما حققت الطالبة جنى عبد الفتاح جودة من كلية علوم الرياضة للبنات الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للشباب والناشئين لرفع الأثقال بوزن 86 كجم، معززة مكانة الجامعة في الرياضة على المستوى الدولي، وحصلت كلية التربية على المركز الأول في المشروع القومي لمحو الأمية للعام الدراسي 2024–2025 بمشاركة نحو 920 طالبًا ومحو أكثر من 4450 مواطنًا.

كما أسست الجامعة شركة لدعم الخدمات التعليمية وربط البحث العلمي بسوق العمل، وتعزيز الموارد الذاتية، وتقدم الشركة خدمات متكاملة في التحول الرقمي، وريادة الأعمال، والتدريب، والاستشارات، بما يدعم التميز المؤسسي والاستدامة وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى إطلاق نظام الخدمات الإلكترونية الجديد لدعم التحول الرقمي والشمول المالي، ضمن خطتها نحو جامعة ذكية من الجيل الرابع، لتسهيل إجراءات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكفاءة عالية. وقد افتتحت الجامعة المرحلة الإنشائية الأولى لمجمعها الطبي الجامعي بمشاركة وزير التعليم العالي ومحافظ القاهرة ورئيس الجامعة، ويضم المجمع عيادات خارجية ووحدات تخصصية لتدريب الطلاب وخدمة أكثر من 8 ملايين مواطن.

على الصعيد الدولي، تم اختيار الجامعة لتمثيل الجامعات المصرية في المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية لمدة عامين خلال المؤتمر العام الـ57 للاتحاد بدولة الكويت، كما شاركت لأول مرة في النسخة الثالثة من جوائز التميز الداخلي بالجامعات الحكومية لعام 2025، وأدرجت ضمن أفضل الجامعات على المستوى الدولي في تصنيفات CWUR وU.S. News & World Report وQS وليدن، بما يعكس مكانتها الأكاديمية ودورها الفاعل في تطوير منظومة التعليم العالي عربيًا وعالميًا. كما فاز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، ليصبح أول مصري وعربي يتبوأ هذا المنصب، بينما فاز الدكتور عماد عيسى صالح بمنصب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات.

حققت الجامعة إنجازات في المجال التعليمي والابتكاري أيضًا، حيث تأهل مشروع "التعليم الطبي الإيجابي" المقدم من كلية الطب ضمن القائمة المختصرة لجوائز QS العالمية لإعادة تصور التعليم لعام 2025 في فئة التعلم المدمج والحضوري، كما شاركت الجامعة في فعاليات إطلاق برنامج أفق أوروبا 2025 لدعم التعاون الدولي وتمكين الباحثين والمبتكرين المصريين، بما يعزز البحث العلمي والابتكار ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والصحة والتعليم الرقمي.

في مجال النشر العلمي، حصلت المجلة العلمية لكلية علوم الرياضة بنات على اعتماد معامل "أرسيف" بمرتبة متقدمة ضمن المجلات العربية، فيما حصلت مجلة "حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية" على اعتماد آرسيف الدولي ضمن التقرير السنوي العاشر لعام 2025، بينما حصلت مجلة كلية التربية الموسيقية على اعتماد معامل ARCIF وتصنيف Q2، محققة المرتبة العاشرة بين المجلات المتخصصة في الفنون على مستوى العالم العربي.

وفي مجال الاستدامة وحماية البيئة، فازت الجامعة بالمركز الأول في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025 ضمن فئة الجامعات بين 20-50 عامًا، كما نفذ الطلاب مشاريع مبتكرة للطاقة النظيفة مثل محطات الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يعكس حرص الجامعة على الاستدامة وتعزيز دورها في حماية البيئة.