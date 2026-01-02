بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 27 ديسمبر ٢٠٢٥ حتى 2 يناير 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات والمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، ترؤس رئيس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، موضحًا أن الدولة مهتمة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذه المنظومة، كما تمت الإشارة إلى قرار تسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي (مثل تكافل وكرامة) ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي.

وخلال الاجتماع تم التنويه إلى بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، حيث وصل إجـمـالي المستفيدين بها إلى نحو 41500 أسرة تموينية.

كما عقد اجتماعًا مع وزير التربية والتعليم، لمتابعة الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، مؤكدًا ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال الامتحانات على أعلى مستوى ومواجهة أي محاولة للغش بعقوبات رادعة لضمان تكافؤ الفرص تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وفي السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء بأن تكون كل لجان الامتحانات مزودة بكاميرات مراقبة، مع توضيح أن ما بين 90 ـ 95% من لجان امتحانات الثانوية العامة مزودة بالفعل بكاميرات مراقبة، تصور مختلف الجوانب في كل لجنة.

وشملت الأنشطة، لقاء رئيس الوزراء مع المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها "Africa CDC"، والوفد المرافق له، حيث أعرب عن تقديره لجهود المركز، والتعاون المشترك القائم بين الجانبين، مرحبًا باستضافة مصر للآلية الأفريقية في مجال الشراء الموحد، مؤكدًا تعاون مصر مع الدول الإفريقية الشقيقة في جميع المجالات، خاصة قطاع الصحة.

وتضمنت الأنشطة، اجتماع لمتابعة خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال عام 2026 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد عام 2026 المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أنه جارٍ مناقشة عدد من القوانين التي تسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ "مخطط سياحي متكامل" يستهدف تحويل المنطقة المحيطة بالأهرامات ونزلة السمان إلى مقصد عالمي فريد، مُشددًا أن المشروع يرتكز على الحفاظ على الهوية البصرية والطابع الأثري للمنطقة، مع توفير خدمات سياحية وفندقية بمعايير دولية، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق المقدمة، وتحقيق استفادة مباشرة ومستدامة لسكان المنطقة باعتبارهم شركاء أصليين في عملية التنمية.

كما شملت الأنشطة، حضور رئيس الوزراء فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، حيث ألقى كلمة، أكد خلالها الحرص على زيارة مستشفيات ومراكز رعاية أو جامعات ومدارس لإعطاء رسالة مفادها مدى اهتمام الدولة وعلى رأسها الرئيس بهذين الملفين.

وأوضح، أنه مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان بما فيه القطاع الخاص لأن المنظومة ستتكفل بتكاليف علاجه، كما تفقد عددًا من أقسام المستشفى، موجهًا الشكر لجميع المسئولين القائمين على تشييد هذا الصرح الطبي التعليمي الجديد.

وتضمنت الأنشطة، حضور رئيس الوزراء جانبًا من فعاليات الاحتفالية التي أقامتها شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية لاستقبال العام الميلادي الجديد، ونقل للحضور تهنئة وتحية الرئيس وتمنياته بأن يحمل العام الجديد كل الخير لجميع المصريين، مؤكداً أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، تبشر أن السنوات المقبلة ستكون سنوات تقدم وتنمية.

كما أجرى جولة تفقدية لأعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف" بحلوان، مُشيراً إلى أن مشروعات التطوير بالمصنع تمثل منظومة متكاملة لتوطين صناعة النقل في مصر وتسهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة.

وخلال الجولة، تفقد عددًا من أقسام ومكونات المصنع مثل مركز البيانات الرئيسي، ومصنع عربات البضائع، وتمت الإشارة إلى نجاح المصنع في تسليم 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة (بإجمالي 80 عربة) للخط الثالث بالقاهرة بالتعاون مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية، بجانب تسليم 375 عربة سطح ناقلة للحاويات ضمن عقد لتوريد 1000 عربة بضائع متنوعة.

وشملت الأنشطة عقد اجتماعًا لمتابعة استكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا على حشد كافة الجهود وإتاحة التمويل اللازم لسرعة الانتهاء من مختلف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، وحصول المواطنين على الخدمات المتنوعة، إلى جانب الاستعداد للدخول في المرحلة الثانية.

وفي السياق ذاته، تمت الإشارة إلى أن إجمالي المشروعات التي تم الانتهاء منها وصل إلى 22013 مشروعًا بمختلف القطاعات، وأن إجمالي المشروعات التي تم استلامها وصل إلى 16519 مشروعًا.

كما عقد، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية بمشروع "حدائق الفسطاط"، وكذا الموقف التنفيذي للتجمع العمراني الجديد غرب الضبعة، موجهًا بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية بمشروع "حدائق الفسطاط" بجودة عالية، حتى يتسنى افتتاح المشروع وبدء تشغيله، كما استعرض الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية وشبكات المرافق ومباني الخدمات بكامل مشروع التجمع العمراني الجديد غرب الضبعة.