مواعيد مباريات اليوم السبت 3-1-2026 والقنوات الناقلة
أحمد فتحي يعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد مع مي كساب
دعاء ثاني الأيام البيض في رجب.. بـ5 كلمات تدمع عينيك من الفرحة
لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل
عمر السعيد: المهرجانات السينمائية متعة حقيقية مع الزملاء والجمهور |فيديو
جامعة القاهرة الأهلية تقبل دفعة جديدة بالترم الثاني.. 91.65%للطب و85.63% للذكاء الاصطناعى
روسيا ترفع قيود استقبال وإطلاق الطائرات بمطاري فولغوغراد وكراسنودار
الحال بقى أسوأ.. أحمد عيد عبد الملك يفتح النار على مجلس الزمالك
أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026
هل قرآن الفجر قبل الصلاة أم بعدها؟.. 10 أسرار لا يعرفها كثيرون
ما خيبتش ظني.. مى فاروق توجه رسالة رومانسية لزوجها محمد العمروسي
فن وثقافة

ما خيبتش ظني.. مى فاروق توجه رسالة رومانسية لزوجها محمد العمروسي

محمد العمروسي ومي فاروق
محمد العمروسي ومي فاروق
يمنى عبد الظاهر

احتفلت الفنانة مي فاروق بعيد زواجها الأول من الفنان محمد العمروسي، موجهة له رسالة رومانسية مؤثرة 

ونشرت مي فاروق رسالة  عبر حسابها الرسمي فيسبوك:"أول سنة جواز  عدت بسرعة جدا سنة علي جوازنا وعايزة اقولك عليها شكرا لوجودك ورجولتك شكرا انك سند حقيقي وظهر يسندني من اول يوم قابلتك فيه وانت ما خيبتش ظني فيك زي النهاردة من سنة ابتديت معك حياة جديدة بحمد ربنا عليها وعايزة اقولك ربنا يخليك لينا ويديم وجودك في حياتي ويقدرني دايما اكون ليك سند وظهر وحب وامان زي ما انت ليا بحبك كل سنة وانت في حياتي

و لاقى المنشور تفاعلا واسعا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

مي فاروق تكشف كواليس ألبومها الجديد

وسبق أن كشفت الفنانة مي فاروق، كواليس ألبومها الجديد "تاريخي"، حيث أكدت الفنانة أنها في البداية تخوفت من خوض التجربة، ولكن أصرت على أن تنافس بألبوم جديد، بعد أن أصبح اسمها مطلوبا في سوق الغناء، قائلة في كلمتها خلال احتفالية نجاح ألبوم تاريخي: أول تجربة ألبوم ليا، وكنت قلقانة أطرحه مرة واحدة، لكن ركزت فيه ونزلت للناس بالتدريج، وبالنسبة للمنافسة فالحمد لله اسمي بقا مطروح في السوق ودا كافي بالنسبة لي.

الفنانة مي فاروق بعيد زواجها الفنان محمد العمروسي رسالة رومانسية مؤثرة ألبومها الجديد

