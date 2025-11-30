الأمان أعلى منزلة من الحب.. مي فاروق توجه رسالة رومانسية لزوجها| شاهد

خطفت الفنانة مي فاروق أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت رسالة رومانسية مؤثرة وجهتها إلى زوجها، مرفقة بصورة جمعتهما، في لحظة عفوية تعكس قوة العلاقة بينهما.

وكتبت مي فاروق في منشورها:"الأمان أعلى منزلة من الحب، فلا تقترب حين تنبهر… اقترب فقط حين تطمئن. شكراً على كل حاجة."

ولاقت كلماتها تفاعلاً كبيراً من جمهورها الذين أثنوا على صدق مشاعرها وحرصها الدائم على مشاركة لحظات الدعم والحب مع عائلتها، مؤكدين أن مي فاروق تعكس دائماً صورة المرأة القوية المخلصة لبيتها وأسرتها.

وتعد هذه الرسالة واحدة من اللقطات التي اعتاد الجمهور متابعتها من الفنانة، التي تحرص بين الحين والآخر على التعبير عن امتنانها لزوجها ودعمه المستمر في مسيرتها الفنية.