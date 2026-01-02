محمد العمروسي يحتفل بعيد زواجه الأول على مي فاروق

احتفل محمد العمروسي بعيد زواجه الاول علي المطربة مي فاروق .

ونشر العمروسي صور من حفل زفافه عبر حسابه الشخصي فيس بوك وكتب : “ سنه فى حبك احلي سنه فى عمرى وانتي جمبي زى النهاردة كان يوم ميلاد جديد ليا فى الدنيا اجمل هدية ربنا رزقني بيها هى انتي مفيش كلام يقدر يوصف احساسي وحبي ليكي ربنا يخليكي ليا وتفضلي فى حضني عمرى كله لاخر نفس ياست البنات عقبال مليون سنه وانتي معايا ” .



بعد تصدرها التريند كأول عروس فى 2025

وكانت قد طرحت الفنانة مى فاروق، أول أغنيات ألبومها فى يوم 4 يناير بعنوان "باركوا", الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وكانت قد احتفلت مى، بزفافها على الفنان محمد العمروسى، بأحد الفنادق الكبرى، فى أجواء مليئة بالحب والفرح، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والرياضة، والاعلام، وعلقت مى على حفل زفافها، ونشرت صورة جمعتها بالفنان محمد العمروسى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت:" من قلوبنا بنقول شكرا لكل شخص شاركنا، أجمل لحظاتنا، وجودكم معانا في يوم فرحنا اكبر دليل على محبتكم ودعمكم، ودى حاجه عمرها مابتتقدر بتمن".

وطرحت أغنيتها الثانية فى 9 يناير وكانت بعنوان" سلطانة " من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة اخراجية له مع الاغنيات، الأغنية تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن الحب والسعادة والاستقرار بين اثنين محبين.

ومع الأول من فبراير واصلت مى فاروق تألقها وتقديمها أعمالها المميزة، وطرحت أغنيتها الثالثة هى باسم "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، وتريات سعيد كمال، وميكس وماستر أمير محروس.. أغنية "ميزنى"، تحمل الطابع الرومانسى، وتنطق بمشاعر الحب الصادقة، وترجمتها مى بصوتها وأدائها المتميز، حيث انسجمت الموسيقى مع الكلمات والأداء بشكل رائع، لتخلق تجربة فنية متكاملة تصل إلى أذن وقلب المستمع بسهولة.