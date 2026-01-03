عمر السعيد: المهرجانات السينمائية متعة حقيقية مع الزملاء والجمهور |فيديو

كشف الفنان عمر السعيد، عن جانب من يومياته وأبرز اللحظات التي يعيشها أثناء حضوره المهرجانات السينمائية، مؤكدًا أن التواجد في هذه الفعاليات يمثل له فرصة للاطلاع على الأعمال الجديدة والتفاعل مع الجمهور.

وأضاف عمر السعيد، خلال لقائه مع شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن حضوره للمهرجان لا يقتصر على الطقوس الرسمية، بل هو تجربة يومية بسيطة، حيث يرتدي ملابس كاجوال ويشارك في متابعة الأفلام بشكل طبيعي، بعيدًا عن أي بروتوكولات معقدة أو مراسم رسمية.

وأوضح عمر السعيد، أنه يفضل التجربة العفوية في المهرجانات، متابعًا: "ألبس وأجي، وأحضر الفيلم بكل بساطة، بدون ما يكون هناك ضجيج أو تعقيدات"، مشيرًا إلى أن الجو العام للمهرجان يجعل متابعة الأعمال السينمائية متعة حقيقية، مع فرصة للقاء الزملاء ومشاركة اللحظات الفنية مع الجمهور.

وأكد الفنان أن البساطة والروح الواقعية في المشاركة بالمهرجانات تضيف له متعة أكبر، وتجعل تجربة حضور المهرجانات مختلفة عن مجرد الظهور الرسمي أو الريد كاربت، معتبرًا أن التركيز على الجو الفني نفسه هو الأهم.