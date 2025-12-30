قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تفاصيل الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي

مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي
قسم الفن

أعلنت الهيئة العربية للمسرح تفاصيل الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، والتي تُقام بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير 2026 بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة فاعلة من قطاعات الوزارة وكوادرها الفنية والإدارية. وتُعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها القاهرة المهرجان بعد دورتي 2009 و2019.
 

ووجّهت الهيئة العربية للمسرح الشكر والتقدير للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على دعمه ومتابعته المستمرة لضمان نجاح هذه الدورة، التي تأتي لتعكس مكانة القاهرة كحاضنة كبرى للفنون المسرحية العربية.
 

وأكدت الهيئة أن المهرجان يمثل مساحة فكرية وإبداعية تتفاعل مع أسئلة المرحلة الراهنة في المشهد المسرحي العربي. وقد شكّلت الهيئة لجنة عربية لاختيار العروض المشاركة، حيث تأهّل 16 عرضًا مسرحيًا، من بينها 15 عرضًا تتنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي، على أن يُعرض العمل الفائز في افتتاح أيام الشارقة المسرحية في مارس المقبل. 

كما تم تشكيل لجنة تحكيم عربية من خمسة مسرحيين سيتم الإعلان عنهم خلال مؤتمر صحفي يُقام بالقاهرة.

وسيتم خلال افتتاح المهرجان تكريم 17 فنانًا مصريًا من أصحاب البصمات البارزة في تاريخ المسرح المصري والعربي، إلى جانب تكريم خمس جهات مسرحية مؤثرة في تشكيل المشهد المسرحي المعاصر، وذلك وفق ترشيحات وزارة الثقافة المصرية. كما اختارت الهيئة أن يكون “النقد المسرحي” محور الندوة الفكرية للدورة الحالية تحت عنوان: “نحو تأسيس علمي لمشروع النقد المسرحي العربي”، حيث تقدم للمشاركة 57 باحثًا، تأهّل منهم 12 باحثًا لعرض أوراقهم العلمية، بينما يشارك ستة من أبرز النقاد والأساتذة في مناقشة هذه الأوراق.
 

وتشهد الندوات التطبيقية مشاركة 16 ناقدًا عربيًا للتعقيب على العروض المشاركة، بما يعزز التكامل بين التجربة الإبداعية والتحليل النقدي. كما ينظم المهرجان ست ورش تدريبية في محافظات أسوان والإسكندرية والإسماعيلية.
 

وتصدر الهيئة خلال المهرجان عشرة كتب لمؤلفين مصريين، إضافة إلى موسوعتين حول الممثلين والممثلات في مصر للراحل عمر دوارة، ومجلد حول المختبرات المسرحية العربية للراحل عبد الرحمن عرنوس. كما يُقام معرض لإصدارات الهيئة في بهو مسرح السلام، ويشهد توقيع 32 كاتبًا لإصداراتهم الجديدة. وقد أصدرت الهيئة ملحقًا خاصًا من مجلة “المسرح العربي” مخصصًا للأقلام المصرية، فيما سيصدر العدد (45) من المجلة تزامنًا مع انطلاق المهرجان.
 

ويأتي افتتاح المهرجان يوم 10 يناير الذي يوافق اليوم العربي للمسرح، حيث تُتلى رسالة اليوم العربي للمسرح في نسختها التاسعة عشرة، ويلقيها هذا العام الدكتور سامح مهران.

مهرجان المسرح العربي تفاصيل مهرجان المسرح العربي المسرح العربي

