الحال بقى أسوأ.. أحمد عيد عبد الملك يفتح النار على مجلس الزمالك

وجه أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، انتقادات حادة لـ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بسبب الأزمات الكبيرة التي لحقت القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وقال أحمد عيد عبدالملك في تصريح تليفزيوني عبر شاشة «إم بي سي مصر 2»: « كنت بدعم مجلس الزمالك أول ما نجح وجيه وسألت سؤال في قعدة كان موجود فيها المجلس بالكامل، هل إنتو عارفين أزمات الزمالك أو مشاكله، والرد كان إنهم عارفين المشاكل بالكامل وجاهزين بالحلول».



وأضاف أحمد عيد عبدالملك : «المجلس ده كان محظوظ في البداية بسبب رجال الأعمال المحبه للنادي اللي ساندت بمبالغ مالية كبيرة، وكمان على مستوى فريق الكورة الزمالك أخد بطولتين مهمين وهما الكونفدرالية والسوبر الإفريقي ثم كأس مصر، وكان مفروض يتم البناء على البطولات دي، ولكن اللي حصل العكس راحو يجيبوا مدير رياضي والدنيا باظت».



وتابع أحمد عيد عبدالملك: «أنا وجمهور نادي الزمالك كان عندنا عشم كبير في مجلس لبيب ولكن للأسف مقدموش 5 أو 10% من اللي مفروض يقدموه، وكمان الحال بقى أسوأ من قبل كدة بكتير».



