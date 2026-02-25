بيل جيتس يقر بخطأ علاقته بإبستين ويتعهد بتحمل المسؤولية الكاملة

أقر رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، بأنه ارتكب «خطأ فادحا» في تعامله السابق مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يتورط في أي من الجرائم التي أدين بها إبستين.

وجاءت تصريحات جيتس خلال اجتماع عام مع موظفي مؤسسة جيتس الخيرية، حيث شدد على أنه سيتحمل «مسؤولية أفعاله» فيما يتعلق بطبيعة علاقته السابقة بإبستين.

ونقل متحدث باسم المؤسسة في بيان صحفي أن جيتس قدم اعتذارا صريحا للموظفين، معترفًا بأن قراره التواصل مع إبستين بعد إدانته كان خطأ في التقدير.

وأوضح جيتس، بحسب البيان، أن لقاءاته مع إبستين اقتصرت على مناقشات حول توسيع نطاق المبادرات الخيرية العالمية، إلا أنه أقر بأن مجرد الارتباط بشخص مدان بجرائم جنسية ألحق ضررًا بسمعته وبصورة المؤسسة.

وأضاف: أعتذر لكل من تأثر أو انزعج بسبب هذا القرار، وأتحمل كامل المسؤولية عن سوء التقدير الذي ارتكبته».

وفي سياق متصل، أشار جيتس إلى أنه كانت له في السابق علاقات شخصية مع امرأتين روسيتين تعرف إليهما في مناسبات اجتماعية، لافتا إلى أنه لم تكن له أي علاقة بالأنشطة الإجرامية لإبستين أو ضحاياه. وأكد أنه لم يقضِ وقتا مع أي من الضحايا، وأنه لم يكن على علم بأي سلوك غير قانوني.