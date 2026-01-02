نقابة شرطة برلين تدعو إلى حظر الألعاب النارية على السكان

دعت نقابة شرطة برلين إلى حظر الألعاب النارية على السكان الألمان، وسط الاضطرابات والهجمات العديدة على ضباط إنفاذ القانون ليلة رأس السنة.

وفي وقت سابق ؛ تسبب انفجار سويسرا في حالة من الرعب والهلع، في أحد منتجعات التزلج، حيث شهد المنتجع انفجارا ثم حريقا في منتجع كرانس-مونتانا للتزلج، جنوب غرب سويسرا.

انفجار سويسرا



وقالت السلطات، إن انفجار سويسرا في منتجع التزلج ناجم عن حريق وليس هجوما.

وأعلنت شرطة كانتون فاليه في سويسرا إصابة حوالي 100 شخص ومصرع العشرات، نتيجة حريق في حانة بمنتجع كران مونتانا للتزلج.

ووقع انفجار سويسرا، قرابة الساعة 01:30 فجرًا بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت جرينتش) داخل حانة تدعى «لو كونستلاسيون، حيث كانت تقام احتفالات رأس السنة، مؤكدة أن حصيلة الضحايا لا تزال غير نهائية.

عدد إصابات انفجار سويسرا



فيما أشارت محطة Rhône FM الإذاعية إلى أن الاستخدام غير الحذر للألعاب النارية قد يكون السبب وراء المأساة التي وقعت في منتجع كران-مونتانا للتزلج في سويسرا.

اللحظات الأولى لانفجار سويسرا



وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء في الشوارع القريبة من موقع الحادث، إضافة إلى مشاهد لاندلاع النيران داخل المبنى، مؤكدة السلطات أن هذه المواد لا تزال قيد التحقق، محذّرة من تداول معلومات غير مؤكدة.



وقال ممثل عن الشرطة السويسرية لهيئة الإذاعة البريطانية إن بيانًا محدثًا سيصدر قريبًا عن شرطة كانتون فاليه، موضحًا أن السلطات لا تستطيع حتى الآن تحديد عدد القتلى، مكتفية بالقول: “عدة أشخاص”.

خط ساخن لعائلات الضحايا



وأعلنت الشرطة تخصيص خط مساعدة لعائلات الضحايا والمفقودين، لتمكينهم من الحصول على معلومات رسمية بشأن ذويهم، في ظل حالة القلق والترقب.

ويعد كرانس-مونتانا من أفخم منتجعات التزلج في سويسرا، ويقع في قلب جبال الألب، على بعد نحو ساعتين من العاصمة برن، ويضم أكثر من 140 كيلومترًا من مسارات التزلج.

ومن المقرر أن يستضيف المنتجع، في نهاية يناير الجاري، إحدى جولات كأس العالم للتزلج السريع، ما يضفي حساسية إضافية على الحادث وتداعياته السياحية والأمنية.

ولا تزال السلطات السويسرية تواصل التحقيق في ملابسات الانفجار، وسط تشديد أمني واسع، بانتظار الكشف عن الأسباب الحقيقية للحادث وحصيلة الضحايا النهائية.