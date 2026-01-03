روسيا ترفع قيود استقبال وإطلاق الطائرات بمطاري فولغوغراد وكراسنودار



أعلنت وكالة النقل الجوي الروسية رفع القيود على استقبال وإطلاق الطائرات في مطاري فولغوغراد وكراسنودار.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 64 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة بينها موسكو وضواحيها خلال ساعات الليل .

وفي سابق ؛ نجحت الدفاعات الروسية في إسقاط مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وذلك بحسب ما جاء في تقرير العملية العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع .

وقالت الوزارة في تقريرها: وحدات تجمع "سيفير" تحسن تموضعها التكتيكي وتكبد القوات الأوكرانية خسائر بنحو 190 عسكريًا. كما تم استهداف منشآت للمجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى أنه تم التصدي لهجومين للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك خلال 24 ساعة في مناطق بلدتي نيتشفولودوفكا وبلاغوداتوفكا.

