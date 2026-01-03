أنجلينا جولي من العريش إلى غزة | رسالة إنسانية عالمية تُبرز دور مصر وتُحرك ضمير المجتمع الدولي

في مشهد إنساني لافت حمل دلالات تتجاوز حدود الصورة، شاركت الممثلة العالمية والمبعوثة الخاصة السابقة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنجلينا جولي، في تعبئة كراتين المساعدات الغذائية المخصصة لقطاع غزة، وذلك خلال زيارتها إلى المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، في خطوة عكست حجم التفاعل الدولي مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

زيارة تحمل رسائل إنسانية واضحة

أعلن الهلال الأحمر المصري، في بيان رسمي، أن أنجلينا جولي شاركت بنفسها في تعبئة أحد صناديق المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة، في رسالة رمزية تؤكد التضامن الإنساني والدعم الدولي للجهود المبذولة على الأرض. ولم تكتفِ جولي بالمشاركة، بل قامت بالتوقيع على أحد الكراتين التي أعدتها، في لفتة عكست التزامًا شخصيًا بالقضية، ورسالة دعم معنوي للمتطوعين والعاملين في المجال الإنساني.

إشادة بالجهود المصرية والمتطوعين

وخلال الزيارة، أعربت أنجلينا جولي عن تقديرها الكبير للجهود الاستثنائية التي تبذلها مصر، سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو المجتمع المدني، وعلى رأسها الهلال الأحمر المصري. وأشادت بالدور المحوري الذي يؤديه المتطوعون والعاملون في إدارة وتقديم المساعدات الإنسانية بكفاءة ومهنية عالية، رغم التحديات اللوجستية والضغوط الكبيرة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه داخل قطاع غزة.

خبير استراتيجي يوضح اهمية الزيارة

من جانبه، يرى الخبير الاستراتيجي اللواء نبيل السيد أن زيارة النجمة العالمية والمبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي إلى مستشفى العريش تحمل رسائل سياسية وإنسانية متعددة الأبعاد، تتجاوز إطار التضامن الرمزي إلى تأثيرات ملموسة على الرأي العام الدولي ومسار التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

رسائل إنسانية مباشرة

يوضح اللواء نبيل السيد أن الزيارة تؤكد أولًا مركزية البعد الإنساني في التعامل مع الصراعات، وتسليط الضوء على معاناة المدنيين والمصابين بعيدًا عن الحسابات السياسية. فوجود شخصية عالمية ذات تأثير إعلامي واسع في موقع الحدث يعيد توجيه الأنظار إلى حجم الكلفة البشرية للنزاع، ويمنح الضحايا صوتًا يصل إلى دوائر صنع القرار والرأي العام العالمي.

تثمين للدور المصري

ويشير الخبير الاستراتيجي إلى أن الزيارة تحمل رسالة تقدير واضحة للدور المصري، لا سيما جهود الدولة المصرية في استقبال المصابين من غزة عبر معبر رفح وتوفير الرعاية الطبية لهم في مستشفيات شمال سيناء، وعلى رأسها مستشفى العريش. ويؤكد أن إشادة جولي بالكادر الطبي المصري تعكس اعترافًا دوليًا بقدرة المؤسسات الصحية المصرية على العمل تحت ضغط استثنائي وبمهنية عالية.

ضغط دولي ناعم

من منظور استراتيجي، يرى اللواء نبيل السيد أن زيارة جولي تمثل أداة ضغط ناعم على المجتمع الدولي، إذ تدفع الحكومات والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لتوفير دعم طبي وإنساني أكبر. فالتغطية الإعلامية المصاحبة لمثل هذه الزيارات تُحرج الأطراف المتقاعسة، وتخلق مناخًا عامًا يطالب بتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه المدنيين.

أثر طويل المدى

ويختتم اللواء نبيل السيد رأيه بالتأكيد على أن التأثير الحقيقي للزيارة لا يقتصر على لحظتها الزمنية، بل يمتد على المدى المتوسط والطويل، عبر ترسيخ السردية الإنسانية للأزمة، وتعزيز مكانة مصر كفاعل إقليمي مسؤول في إدارة التداعيات الإنسانية للنزاعات، فضلًا عن إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العالمي من بوابة إنسانية يصعب تجاهلها.وفي الختام، تعكس هذه الزيارة أن العمل الإنساني لا يزال قادرًا على اختراق جدران الصمت السياسي، وإعادة توجيه بوصلة الاهتمام العالمي نحو معاناة الأبرياء. كما تؤكد أن التضامن الدولي، حين يقترن بالفعل على الأرض، يصبح رسالة أمل للمتضررين، ودافعًا لمزيد من التحرك والمسؤولية الجماعية. وبينما تستمر التحديات الإنسانية في قطاع غزة، تبقى مثل هذه المبادرات شاهدًا على أن الإنسانية قادرة على أن تكون لغة جامعة، تتجاوز الحدود والخلافات، وتعيد الاعتبار لقيم الرحمة والدعم المشترك في أوقات الأزمات.