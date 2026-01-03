بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر

سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من الوحدات السكنية لشباب مدينة الطود بمحافظة الأقصر.

وسلم مدبولي ١١ وحدة سكنية كالتالي: فاطمة الشاطر والطيري محمود و محمد شعبان و عبد المسيح عياد ويوسف عبد الله وشحاتة الازرق يوسف محمد حسن و عبد الحارث فهمي و مريم ادورد و جملات حسن.



وكلن قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نموذج لوحدة سكنية بمساكن شباب الطود بمحافظة الأقصر.

ورافقه وزراء الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر وعدد من المسئولين.

واستمع مدبولي لشرح حول مشروع الإسكان والذي يتضمن ٢٠ عمارة سكنية كل عمارة تحتوي علي ٢٠ وحدة سكنية بالمدينة .

حيث تم الانتهاء من ٥ عمارات وتم تسليمهم ٩-٩- ٢٠٢٥ وجاري تسليم ٥ عمارات .

قال المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر أنه سيتم الانتهاء من ٣٠٠ وحدة بنهاية الشهر الجاري