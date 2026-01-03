مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة

تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة د. عبدالهادي القصبي ، إجتماعاً مشتركا مع مكتب لجنة الصحة والسكان بعد غد الإثنين ، بحضور ممثلي الحكومة لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت صلاح حته ، بشأن إدراج فاقدي العين الواحدة ومرضى الجلد الفقاعي والفشل الكلوي وتفعيل كارت الخدمات المتكاملة وتفعيل الكود الهندسي لذوي الإعاقة، بحضور ممثلي الحكومة.

ونصت المادة (57) من لائحة مجلس الشيوخ على أن تختص لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بما يأتي:

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- الحقوق والحريات.

- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

- تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

- الشكاوي التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

- التضامن الاجتماعي.

- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

- الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

- الدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي.

- رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايتهم.

- تنظيم الأسرة.

- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

- التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهني - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).

- أعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب ومن في حكمهم، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

- السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.