فن وثقافة

تعرف على مكان الجنازة.. وفاة شقيق الموسيقار عمار الشريعي

أحمد إبراهيم

نشرت ابنة المهندس على الشريعي منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه عن وفاة والدها وشقيق الموسيقار عمار الشريعي. 

وكتبت ابنة شقيق عمار الشريعي: «توفي إلى رحمة الله والدي الحبيب المهندس علي الشريعى علي، عمدة منشأة الشريعي، وصلاة الجنازة إن شاء الله عقب صلاة العصر بسمالوط في محافظة المنيا».

موهبة عمار الشريعي 

من ناحية أخرى أكد مراد عمار الشريعي نجل الملحن الراحل، أن والده كان صوته حلو وبيغني معنا ولكنه لا يحب أن يكون مطربا ، على الرغم أنه قدم أغاني ناجحة  وأغنية فيلم كتيبة الإعدام وأيضا فيلم البرئ، وأنه كان يستخدم صوته كمساعد للمطرب وفي البروفات، ولكنه كان لا يحب أن يظهر كمطرب، ولكنه عندما يقدم أغنية بصوته كانت تنجح.

كشف المنتج عمرو الصيفي، عن تفاصيل فرقة الأصدقاء، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، قائلا  “إنها كانت في الثمانينات وكان اهتمامه وقتها أن تكون هناك فرقة موسيقية تقدم اللحن الشرقي بجوار كثير من الفرق التي اعتمدت على الألحان الغربية، وعقب ابنه أن أغنية الحدود لفرقة الأصدقاء الأقرب إلى قلبي”.

وعن علاقته بالملحن الكبير بليغ حمدي اجاب المنتج عمرو الصيفي .. كان آخر أعمال بليغ مسلسل بوابة الحلواني، ورغم أن بليغ لم يكملها طلبوا من عمار الشريعي أن يكمل ألحان وموسيقى المسلسل، واشترط عمار أن يظل على كل ما قدمه بليغ، وأن ما سيكمله ينسب لبليغ حمدي.

وعن احتفالات أكتوبر والذي قدمها لمدة 14 عاما، أشارت زوجته إلى أنه كان يحب بلده، وكان يتغزل في مصر، وفي السبعينات قدم مع شادية أغنية " أقوى من الزمان"، وكانت تتحدث عن مصر، وهكذا كل أغاني أكتوبر، ووجهت نداء بأن تذاع تلك الأغاني في شكل جديد، ولدينا كنز من الأغاني الوطنية الجميلة.

