وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين
فن وثقافة

ربنا يديم صداقتنا.. ليلى علوي تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها

ليلى علوي وإلهام شاهين
ليلى علوي وإلهام شاهين
سارة عبد الله

هنأت الفنانة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين بمناسبة عيد ميلادها، ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت ليلى علوي عبر خاصية الاستوري: “كل سنة وانتي طيبة يا إلهام يا حبيبة قلبي كل سنة وانت منورة الدنيا بفنك وروحك الحلوة وضحكتك اللي بتفرح اللي حواليكي وربنا يديم صداقتنا يارب”.

ليلى علوي والهام شاهين

ويصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة القديرة إلهام شاهين التي أتمت اليوم عامها الـ ٦٥ ولازالت تحافظ على شبابها و أناقتها ولا يبدو عليها علامات التقدم في العمر.

إطلالات إلهام شاهين في عيد ميلادها

تعتبر إلهام شاهين من المشاهير اللاتي تجذب الأنظار في المهرجانات و المناسبات الرسمية بأناقتها و ذوقها الراقي في أختيار الأزياء التي تظهر بها سواء كاجوال أو كلاسيك.

لفتت إلهام شاهين الأنظار في الأونة الأخيرة بمجموعة من الإطلالات  المتنوعة بالأخص بعد خسارة وزنها بشكل ملحوظ.

