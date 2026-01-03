ربنا يديم صداقتنا.. ليلى علوي تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها

هنأت الفنانة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين بمناسبة عيد ميلادها، ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت ليلى علوي عبر خاصية الاستوري: “كل سنة وانتي طيبة يا إلهام يا حبيبة قلبي كل سنة وانت منورة الدنيا بفنك وروحك الحلوة وضحكتك اللي بتفرح اللي حواليكي وربنا يديم صداقتنا يارب”.

ليلى علوي والهام شاهين

ويصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة القديرة إلهام شاهين التي أتمت اليوم عامها الـ ٦٥ ولازالت تحافظ على شبابها و أناقتها ولا يبدو عليها علامات التقدم في العمر.

إطلالات إلهام شاهين في عيد ميلادها

تعتبر إلهام شاهين من المشاهير اللاتي تجذب الأنظار في المهرجانات و المناسبات الرسمية بأناقتها و ذوقها الراقي في أختيار الأزياء التي تظهر بها سواء كاجوال أو كلاسيك.

لفتت إلهام شاهين الأنظار في الأونة الأخيرة بمجموعة من الإطلالات المتنوعة بالأخص بعد خسارة وزنها بشكل ملحوظ.