قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين

نيللى
نيللى
أحمد إبراهيم

تحتفل الفنانة نيللى بعيد ميلادها اليوم حيث ولدت في الثالث من يناير عام 1949، وبدأت مشوارها الفني في سن صغيرة فكانت موهبتها الفذة تنذر بقدوم نجمة كبيرة تخطف الأضواء.

نيللى

مشوار نيللى الفني 

الفنانة نيللى تعد واحدة من أهم الفنانات اللاتى قدمن الفوازير في رمضان، حيث تمكنت من تحقيق نجاحا كبيرا على مدار 20 عاماً، وكان أبرزها صندوق الدنيا، عالم ورق، الخاطبة، عروستي، وبلغ عدد أعمالها خلال مشوارها الفنى ما يقرب من 188 عملاً ما بين المسرح والسينما والتليفزيون .

نيللي هى من أصول أرمينية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1949 ، بدأت رحلتها مع التمثيل والغناء والرقص منذ طفولتها في العديد من الأفلام ،و منها الحرمان، عصافير الجنة، حتى نلتقي، رحمة من السماء .

واستمرت نيللي، في التمثيل حتى نالت دور البطولة في فيلم المراهقة الصغيرة في عام 1966، ومن أفلامها التي شاركت فيها بعد ذلك (بيت الطالبات، أجازة صيف، دلع البنات، مذكرات الآنسة منال، طائر الليل الحزين، الغول.

ونالت نيللي ، جماهيرية تليفزيونية واسعة من خلال برامج الفوازير التي قامت ببطولتها لسنوات طوال، منها صندوق الدنيا، عالم ورق، الخاطبة، عروستي .

نيللى

محطات فى حياة نيللى 

قدمت نيللي اخر أعمالها السينما منذ ما يقرب من 26 عاماً وتحديداً عام 1995 ، وهو فيلم قط الصحراء والذى شاركت فى بطولته كل من احمد رمزى ويوسف منصور .

إما أول عمل سينمائى لـ نيللي فكان عام 1953 من خلال فيلم الحرمان والذى ظهرت من خلاله كطفلة ، وشاركت فى بطولته عماد حمدى وزوز ماضى .

تم إختيار فيلم واحد فقط لـ نيللي ضمن قائمة ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام ١٩٩٦ فى مئوية السينما المصرية (1896-1996) ، وهو الرجل الذى فقد ظله ١٩٦٨ .

خدعة محمود ياسين 

كشفت نيللي فى أحدى حوراتها التليفزيونية انها تعرضت الى خدعة ذكية من الفنان محمود ياسين حين عرض عليها القيام ببطولة عمل سينمائى من انتاجه ، ووافقت الا انها اشترطت ان يكون اسمها فى المقدمة .

نيللى

وتابعت نيللي، أن تعاقدت معه على ان يكون الافيش أفلام محمود ياسين تقدم نيللى ثم أسم العمل ، الا انها فؤجئت ان الافيشات عبارة عن أفلام ببنط صغير للغاية ثم أسم الفنان محمود ياسين ببنط أكبر وكلمة تقدم على نفس منوال كلمة أفلام ، ثم جاءت اسمها ، لذا فمن يشاهد الافيش يعتقد ان محمود ياسين اسمه اولاً ، الا ان هذا الأمر لم يفسد علاقتهما.

وأكدت الفنانة نيللي انها تحرص على أختيار المخرج الذى سوف يقوم بإخراج أعمالها ، وترى ان هذا الأمر طبيعى حتى تحافظ على تاريخها الفنى .

وعن حقيقة اقدامها على خطوة الانتحار أكدت نيللي ، انها تلك الامر ليس الا شائعة تم إطلاقها عليها فى بداية مشوارها الفنى .

محمد عبد النبى مع نيللى

أزواج نيللى 

وتزوجت نيللى اربع مرات حيث كانت الاولى من المخرج حسام الدين مصطفى، ولكن تم الطلاق؛ بسبب فارق السن، وغيرته الشديدة عليها وبدأت علاقة "نيللي" بالمخرج الراحل حسام الدين مصطفى، حينما أخرج العديد من أفلامها في بداية مشوارها الفني، ووقف إلى جانبها كثيرًا؛ فكانت منبهرة به، وبعد إخراجه خمسة أفلام لها؛ اعترف بحبه، فهامت به هي الأخرى رغم فارق السن بينهما.

أما زواجها الثاني فجاء بعد خروجها من أزمة انفصالها عن زوجها الأول، حيث أصابها الحب مع الملحن "مودي الإمام" ولكن لم يستغرق الأمر وقتا طويلًا وباءت التجربة بالفشل كزواجها الأول فقررت بعدها ألا تتزوج من الوسط الفني.

ومن أجل زواجها من رجل الأعمال المصري "خالد بركات" اعتزلت "نيللي" الفن، وسافرت معه إلى لندن، وبعد عامين فقط وقع الطلاق بينهما لتعود إلى فنها وقالت نيللي وقتها، إنها عندما سافرت مع "بركات" تمنت أن تُكَوِّن أًسرة وتنجب أطفالًا، ولكن حلمها لم يكتمل.

نيللى الفنانة نيللى أعمال نيللى أفلام نيللى عيد ميلاد نيللى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

خدمات جديدة.. محافظ كفر الشيخ يعلن بدء تطوير المركز التكنولوجي بدسوق

جانب من الحدث

إقبال كبير من شباب القبائل على لجان الانتخابات في الوادى الجديد

فحص طبي للناخبين

توقيع الكشف الطبي على الناخبين داخل لجان الإعادة في الوادى الجديد

بالصور

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

أعراض خمول أو نشاط الغدة الدرقية.. وكيفية علاجها

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد