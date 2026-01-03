فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين

تحتفل الفنانة نيللى بعيد ميلادها اليوم حيث ولدت في الثالث من يناير عام 1949، وبدأت مشوارها الفني في سن صغيرة فكانت موهبتها الفذة تنذر بقدوم نجمة كبيرة تخطف الأضواء.

مشوار نيللى الفني

الفنانة نيللى تعد واحدة من أهم الفنانات اللاتى قدمن الفوازير في رمضان، حيث تمكنت من تحقيق نجاحا كبيرا على مدار 20 عاماً، وكان أبرزها صندوق الدنيا، عالم ورق، الخاطبة، عروستي، وبلغ عدد أعمالها خلال مشوارها الفنى ما يقرب من 188 عملاً ما بين المسرح والسينما والتليفزيون .

نيللي هى من أصول أرمينية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1949 ، بدأت رحلتها مع التمثيل والغناء والرقص منذ طفولتها في العديد من الأفلام ،و منها الحرمان، عصافير الجنة، حتى نلتقي، رحمة من السماء .

واستمرت نيللي، في التمثيل حتى نالت دور البطولة في فيلم المراهقة الصغيرة في عام 1966، ومن أفلامها التي شاركت فيها بعد ذلك (بيت الطالبات، أجازة صيف، دلع البنات، مذكرات الآنسة منال، طائر الليل الحزين، الغول.

ونالت نيللي ، جماهيرية تليفزيونية واسعة من خلال برامج الفوازير التي قامت ببطولتها لسنوات طوال، منها صندوق الدنيا، عالم ورق، الخاطبة، عروستي .

محطات فى حياة نيللى

قدمت نيللي اخر أعمالها السينما منذ ما يقرب من 26 عاماً وتحديداً عام 1995 ، وهو فيلم قط الصحراء والذى شاركت فى بطولته كل من احمد رمزى ويوسف منصور .

إما أول عمل سينمائى لـ نيللي فكان عام 1953 من خلال فيلم الحرمان والذى ظهرت من خلاله كطفلة ، وشاركت فى بطولته عماد حمدى وزوز ماضى .

تم إختيار فيلم واحد فقط لـ نيللي ضمن قائمة ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام ١٩٩٦ فى مئوية السينما المصرية (1896-1996) ، وهو الرجل الذى فقد ظله ١٩٦٨ .

خدعة محمود ياسين

كشفت نيللي فى أحدى حوراتها التليفزيونية انها تعرضت الى خدعة ذكية من الفنان محمود ياسين حين عرض عليها القيام ببطولة عمل سينمائى من انتاجه ، ووافقت الا انها اشترطت ان يكون اسمها فى المقدمة .

وتابعت نيللي، أن تعاقدت معه على ان يكون الافيش أفلام محمود ياسين تقدم نيللى ثم أسم العمل ، الا انها فؤجئت ان الافيشات عبارة عن أفلام ببنط صغير للغاية ثم أسم الفنان محمود ياسين ببنط أكبر وكلمة تقدم على نفس منوال كلمة أفلام ، ثم جاءت اسمها ، لذا فمن يشاهد الافيش يعتقد ان محمود ياسين اسمه اولاً ، الا ان هذا الأمر لم يفسد علاقتهما.

وأكدت الفنانة نيللي انها تحرص على أختيار المخرج الذى سوف يقوم بإخراج أعمالها ، وترى ان هذا الأمر طبيعى حتى تحافظ على تاريخها الفنى .

وعن حقيقة اقدامها على خطوة الانتحار أكدت نيللي ، انها تلك الامر ليس الا شائعة تم إطلاقها عليها فى بداية مشوارها الفنى .

أزواج نيللى

وتزوجت نيللى اربع مرات حيث كانت الاولى من المخرج حسام الدين مصطفى، ولكن تم الطلاق؛ بسبب فارق السن، وغيرته الشديدة عليها وبدأت علاقة "نيللي" بالمخرج الراحل حسام الدين مصطفى، حينما أخرج العديد من أفلامها في بداية مشوارها الفني، ووقف إلى جانبها كثيرًا؛ فكانت منبهرة به، وبعد إخراجه خمسة أفلام لها؛ اعترف بحبه، فهامت به هي الأخرى رغم فارق السن بينهما.

أما زواجها الثاني فجاء بعد خروجها من أزمة انفصالها عن زوجها الأول، حيث أصابها الحب مع الملحن "مودي الإمام" ولكن لم يستغرق الأمر وقتا طويلًا وباءت التجربة بالفشل كزواجها الأول فقررت بعدها ألا تتزوج من الوسط الفني.

ومن أجل زواجها من رجل الأعمال المصري "خالد بركات" اعتزلت "نيللي" الفن، وسافرت معه إلى لندن، وبعد عامين فقط وقع الطلاق بينهما لتعود إلى فنها وقالت نيللي وقتها، إنها عندما سافرت مع "بركات" تمنت أن تُكَوِّن أًسرة وتنجب أطفالًا، ولكن حلمها لم يكتمل.