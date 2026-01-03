قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الموت يفجع زوج غادة رجب فى وفاة والده

عبد الله حسن وغادة رجب
عبد الله حسن وغادة رجب
أحمد إبراهيم

كشف الشاعر عبد الله حسن عن رحيل والده الدكتور حسن عبد العال، وحما الفنانة غادة رجب، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب عبد الله حسن : إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أبقى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الدكتور حسن عبد العال، صلاة الجنازة بمسجد عوارة بمدينة طنطا اليوم بعد صلاة العصر، كما أعلن عن موعد ومكان العزاء، مؤكدًا أنه سيكون غدًا الأحد في دار المناسبات بطنطا.

قصدة عبد الله حسن للأب 

وكان عبد الله حسن قدم قصيدة للأب والتى كانت مؤثرة كثيرا، وقال فيها: "مافهمتهوش غير على كبر، وعرفت لما خلاص كبر، كان قصده إيه، بانت ملامح خطته، خبى حنانه في شنطته وبصة عينيه، يا أول الصابرين يا حمال الدموع، باسمع حكاوي، أن أنا يوم ما اتولدت، ويوم السبوع أبويا كان بيشوف مكان بين الضلوع علشان انام".

يعد عبد الله حسن أحد الشعراء الذين قدموا كثير من الأعمال الفنية المهمة والتى كانت لها رد فعل ايجابى عند طرحها ولعل من أبرز هذه الأعمال قصيدة فى حب مصر، كما قدم أشعار إحدى المسرحيات المهمة.

من ناحية أخرى كشف الشاعر عبد الله حسن، أن غيابه عن الساحة والظهور الإعلامي خلال الفترة السابقة، بسبب زواجه بالمطربة غادة رجب، وانشغاله بالأسرة والأطفال، مؤكدًا أن قصائده تركز على المواضيع التي تمس النفس البشرية والمجتمع بشكل أكثر.

وتابع "حسن" خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة CBC”"، أنه مهموم بالإنسان والتغيرات التي تحدث للبشر ويحب مراقبة ذلك والحديث عن ذلك من خلال قصائده، خاصةً وأن هناك تغيرات في النفس البشرية مثل مهاجمة الآخرين بكل سهولة خاصةً على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يعلق كذلك على الأحداث رغم أنه مُقل في استخدام السوشيال ميديا بسبب ما يراه من تداول حوادث خارج نطاق العقل.

ولفت الشاعر عبد الله حسن، إلى أن بداياته في كتابة الشعر كانت قبل 10 سنوات، حيث كان يكتب الشعر في الجامعة ويخبئه، و"بنت القلب" كانت في فترة الجامعة بعد مروره بتجارب حياتية، مشددًا على أن محطة الأعمال الوطنية هي أهم فترة في حياته.

ورأى أن الشاعر من ضمن أدواته هو بيع جزء من وجدانه للناس، ولهذا يكون مهمومًا بسبب المواقف والأحداث يؤثر ذلك عليه بشكل كبير، حيث أن القصيدة التي تُكتب يكون خلفها مشاعر ووجدان وأحاسيس داخلية قوية.

عبد الله حسن الشاعر عبد الله حسن وفاة والد عبد الله حسن غادة رجب أعمال غادة رجب الفنانة غادة رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

أهالي الأقصر لمدبولي: قبل مجمع الأقصر الطبي كنا نضطر لتلقي الخدمة في محافظة أسيوط

القاضي أحمد بنداري

بنداري: تغيير المقر الانتخابى بمدرسة ابتدائية إلى أخرى بالمنيا

القاضي أحمد بنداري: نهيب بالمواطنين بالمشاركة فى جولة الإعادة بالانتخابات ونقف على مسافة واحدة من المترشحين

الوطنية للانتخابات: نهيب بالمواطنين بالمشاركة فى جولة الإعادة

بالصور

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

أعراض خمول أو نشاط الغدة الدرقية.. وكيفية علاجها

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد