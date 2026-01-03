الموت يفجع زوج غادة رجب فى وفاة والده

كشف الشاعر عبد الله حسن عن رحيل والده الدكتور حسن عبد العال، وحما الفنانة غادة رجب، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عبد الله حسن : إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أبقى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الدكتور حسن عبد العال، صلاة الجنازة بمسجد عوارة بمدينة طنطا اليوم بعد صلاة العصر، كما أعلن عن موعد ومكان العزاء، مؤكدًا أنه سيكون غدًا الأحد في دار المناسبات بطنطا.

قصدة عبد الله حسن للأب

وكان عبد الله حسن قدم قصيدة للأب والتى كانت مؤثرة كثيرا، وقال فيها: "مافهمتهوش غير على كبر، وعرفت لما خلاص كبر، كان قصده إيه، بانت ملامح خطته، خبى حنانه في شنطته وبصة عينيه، يا أول الصابرين يا حمال الدموع، باسمع حكاوي، أن أنا يوم ما اتولدت، ويوم السبوع أبويا كان بيشوف مكان بين الضلوع علشان انام".

يعد عبد الله حسن أحد الشعراء الذين قدموا كثير من الأعمال الفنية المهمة والتى كانت لها رد فعل ايجابى عند طرحها ولعل من أبرز هذه الأعمال قصيدة فى حب مصر، كما قدم أشعار إحدى المسرحيات المهمة.

من ناحية أخرى كشف الشاعر عبد الله حسن، أن غيابه عن الساحة والظهور الإعلامي خلال الفترة السابقة، بسبب زواجه بالمطربة غادة رجب، وانشغاله بالأسرة والأطفال، مؤكدًا أن قصائده تركز على المواضيع التي تمس النفس البشرية والمجتمع بشكل أكثر.

وتابع "حسن" خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة CBC”"، أنه مهموم بالإنسان والتغيرات التي تحدث للبشر ويحب مراقبة ذلك والحديث عن ذلك من خلال قصائده، خاصةً وأن هناك تغيرات في النفس البشرية مثل مهاجمة الآخرين بكل سهولة خاصةً على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يعلق كذلك على الأحداث رغم أنه مُقل في استخدام السوشيال ميديا بسبب ما يراه من تداول حوادث خارج نطاق العقل.

ولفت الشاعر عبد الله حسن، إلى أن بداياته في كتابة الشعر كانت قبل 10 سنوات، حيث كان يكتب الشعر في الجامعة ويخبئه، و"بنت القلب" كانت في فترة الجامعة بعد مروره بتجارب حياتية، مشددًا على أن محطة الأعمال الوطنية هي أهم فترة في حياته.

ورأى أن الشاعر من ضمن أدواته هو بيع جزء من وجدانه للناس، ولهذا يكون مهمومًا بسبب المواقف والأحداث يؤثر ذلك عليه بشكل كبير، حيث أن القصيدة التي تُكتب يكون خلفها مشاعر ووجدان وأحاسيس داخلية قوية.