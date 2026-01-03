قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
فن وثقافة

فى عيد ميلادها.. زواج جورجينا رزق من وليد توفيق ودخولها عالم التمثيل

جورجينا رزق
جورجينا رزق
أحمد إبراهيم

تحتفل اليوم جورجينا رزق عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية، بعيد ميلادها الـ 66، والتي حصلت على لقب ملكة جمال الكون عام 1971.

بداية جورجينا الفنية 

ولدت جورجينا رزق في 3 يناير عام 1953، لعائلة مسيحية مارونية ، وكان والدها لبناني أما والدتها مجرية الأصل.

حصلت جورجينا على لقب ملكة جمال لبنان عام 1970 ، ثم مثلت لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 1971 التي اقيمت في مدرج ميامي بيتش بفلوريدا وفازت بلقب ملكة جمال الكون وهي أول مرة تفوز فيها لبنانية وشرق أوسطية بلقب ملكة جمال الكون.

وبعد حصولها على هذا اللقب في تاريخ لبنان، أصدر لبنان طابعا بريديا يُظهر صورة جورجينا رزق بمناسبة حصولها على لقب ملكة جمال الكون.

شاركت جورجينا رزق في العديد من الأفلام السنيمائية قبيل الحرب الأهلية اللبنانيةومنها جيتار الحب، باي باي يا حلوة، والملكة وأنا.

أزواج جورجينا 

تزوجت جورجينا رزق من علي حسن سلامة والذي لقب من قبل الصهاينة بالأمير الأحمر والذي اغتيل في 1979 من قبل الموساد وأنجبت منه ابنها "علي".

ثم تزوجت جورجينا رزق المطرب اللبناني وليد توفيق في 1990 وأنجبت منه ابنها الثاني "الوليد" وابنتها "نورهان".

على مر التاريخ، ساهمت المرأة اللبنانية في تمثيل مكانة بلادها من خلال أشكال وأعمال مختلفة مثل الفن والأدب والموسيقى والنشاط والأزياء والتعليم، وفي حالة جورجينا رزق، تمثل لبنان بالجمال وستكون دائما أيقونة لبنانية.

أغنية إلياس رحباني الى جورجينا 

ووفقا لكتاب "قاموس لبنان"، بعد حصولها على اللقب احتفل بها إلياس رحباني على طريقته الخاصة إذ كتب لها أغنية "جورجينا" التي ألفها لها لهذه المناسبة، واُستقبلت حينها بحفاوة بالغة لدى عودتها إلى لبنان.

وبالإضافة إلى كلمات وألحان إلياس لأغنيتها المميزة، تم إصدار سلسلة من الطوابع التي تحمل صورتها تخليدا لفوزها، وبعد مدة مثلت في ثلاثة أفلام "جيتار الحب" مع الفنانة صباح، و"الملكة وأنا" و"وداعا أيتها الجميلة"، لكنها قطعت مسيرتها السينمائية مبكرا.

أما الموسيقار إلياس رحباني، فاستطاع الجمع ببراعة بين التلحين وكتابة الأغاني، بعد مسيرة طويلة في التعلم بالأماكن المتخصصة، مثل الاكاديمية اللبنانية والمعهد الوطني للموسيقى، بالإضافة إلى التعلم على يد أساتذة فرنسيين.

الأغنية التي كتبها ولحنها لجورجينا لم تكن الأولى، إذ قدم اكثر من 2500 لحن تضم 2000 لحن عربي، بالإضافة إلى كتابة الأغاني، وامتلاكه شركة إنتاج موسيقي.

جورجينا رزق عارضة الأزياء جورجينا رزق أعمال جورجينا رزق أفلام جورجينا رزق عيد ميلاد جورجينا رزق

