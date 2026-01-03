قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 3 يناير 2026
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
لكل مراحل التعليم.. موعد إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس والجامعات
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لكل مراحل التعليم.. موعد إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس والجامعات

موعد إجازة نصف العام 2026
موعد إجازة نصف العام 2026
خالد يوسف

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إجازة منتصف العام 2026 للمراحل التعليمية المختلفة، وذلك استعدادًا لفترة الإجازة سواء للسفر أو التخطيط للأنشطة المختلفة، خاصة أن أجازة نصف العام بمثابة متنفس للطلبة وأولياء الأمور للتخلص من ضغط الترم الأول.

التربية والتعليم توضح موعد أجازة نصف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن إجازة منتصف العام 2026 تبدأ لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة وطلاب الشهادة الإعدادية، من يوم السبت 24 يناير الجاري.

وأوضحت أن الإجازة تستمر لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية لمدة أسبوعين، حيث تنتهي رسميًا يوم الخميس 5 فبراير المقبل.

الأعلى للجامعات يحدد موعد بدء إجازة نصف العام

أوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن إجازة منتصف العام 2026 تبدأ لطلاب الكليات والمعاهد، من يوم السبت 24 يناير الجاري وتستمر لمدة أسبوعين، وتنتهي إجازة نصف العام 2026 في الجامعات يوم الخميس 5 فبراير 2026.

موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2026

تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات، من يوم السبت 7 فبراير، بينما تبدأ الدراسة بالترم الثاني في المدارس التي لا تعمل يوم السبت، ابتداءً من يوم الأحد 8 فبراير 2026، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025-2026

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025-2026

ـ بدأ العام الدراسي الجديد في 20 سبتمبر 2025.

ـ يستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 88 يومًا.

ـ ينتهي الفصل الدراسي الأول 22 يناير 2026.

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من يوم 10 يناير 2026.

ـ تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 يوم 17 يناير 2026.

ـ تبدأ إجازة نصف العام 2026 يوم السبت 24 يناير 2026.

ـ تنتهي إجازة نصف العام 2026 يوم الخميس الموافق 5 فبراير.

ـ يبدأ الفصل الدراسي الثاني من يوم 7 فبراير 2026.

ـ ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم 11 يونيو 2026.

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 يوم السبت 16 مايو.

ـ تبدأ امتحانات للشهادة الإعدادية الترم الثاني يوم 4 يونيو 2026.

ـ تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 من يوم 31 مايو 2026.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

لجميع المراحل التعليمية إجازة نصف العام 2026 طلاب المدارس والجامعات التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

مسجد جديد ينير قلب حلايب.. رسالة سلام وتنمية على حدود مصر الجنوبية

محافظ كفر الشيخ

خدمات جديدة.. محافظ كفر الشيخ يعلن بدء تطوير المركز التكنولوجي بدسوق

جانب من الحدث

إقبال كبير من شباب القبائل على لجان الانتخابات في الوادى الجديد

بالصور

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد