لكل مراحل التعليم.. موعد إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس والجامعات

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إجازة منتصف العام 2026 للمراحل التعليمية المختلفة، وذلك استعدادًا لفترة الإجازة سواء للسفر أو التخطيط للأنشطة المختلفة، خاصة أن أجازة نصف العام بمثابة متنفس للطلبة وأولياء الأمور للتخلص من ضغط الترم الأول.

التربية والتعليم توضح موعد أجازة نصف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن إجازة منتصف العام 2026 تبدأ لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة وطلاب الشهادة الإعدادية، من يوم السبت 24 يناير الجاري.

وأوضحت أن الإجازة تستمر لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية لمدة أسبوعين، حيث تنتهي رسميًا يوم الخميس 5 فبراير المقبل.

الأعلى للجامعات يحدد موعد بدء إجازة نصف العام

أوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن إجازة منتصف العام 2026 تبدأ لطلاب الكليات والمعاهد، من يوم السبت 24 يناير الجاري وتستمر لمدة أسبوعين، وتنتهي إجازة نصف العام 2026 في الجامعات يوم الخميس 5 فبراير 2026.

موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2026

تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات، من يوم السبت 7 فبراير، بينما تبدأ الدراسة بالترم الثاني في المدارس التي لا تعمل يوم السبت، ابتداءً من يوم الأحد 8 فبراير 2026، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025-2026

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025-2026

ـ بدأ العام الدراسي الجديد في 20 سبتمبر 2025.

ـ يستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 88 يومًا.

ـ ينتهي الفصل الدراسي الأول 22 يناير 2026.

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من يوم 10 يناير 2026.

ـ تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 يوم 17 يناير 2026.

ـ تبدأ إجازة نصف العام 2026 يوم السبت 24 يناير 2026.

ـ تنتهي إجازة نصف العام 2026 يوم الخميس الموافق 5 فبراير.

ـ يبدأ الفصل الدراسي الثاني من يوم 7 فبراير 2026.

ـ ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم 11 يونيو 2026.

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 يوم السبت 16 مايو.

ـ تبدأ امتحانات للشهادة الإعدادية الترم الثاني يوم 4 يونيو 2026.

ـ تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 من يوم 31 مايو 2026.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.