المصريون بـ10 محافظات يصوتون بـ27 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
هل تكتب تونس نهاية العقدة الأفريقية أمام مالي .. الكان يبتسم لأصدقاء ديانج .. وبن رمضان يبحث عن تاريخ جديد
صقيع وبرودة شديدة..تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن الطقس
7 انفجارات تهز كاراكاس.. هل بدأت الحرب الأمريكية على فنزويلا؟
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 3 يناير 2026
حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء مناسك الحج والعمرة.. الإفتاء تجيب
بعد قليل.. اللجان الفرعية بـ10 محافظات تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في إعادة الدوائر الملغاة
الهند.. انهيار أرضي يضرب كشمير ويغرق طرقًا رئيسية بالركام
ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت
دعاء البرد الشديد.. كلمات لا ترد في هذا الطقس القارس
هل يجوز للزوجة عمل سحر محبة للزوج؟.. الإفتاء تحذر من مصيبتين
أخبار البلد

بدء امتحانات نصف العام 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة ..اليوم

ياسمين بدوي

تنطلق اليوم السبت 3 يناير 2026 ، امتحانات نصف العام 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة القاهرة ، حسب الجداول المعلنة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والمعتمدة من المحافظ .

May be an image of text

حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس محافظة القاهرة اليوم السبت امتحانات نصف العام 2026  في مادة اللغة الأجنبية الثانية من 8 صباحا حتى 9:30 صباحا

May be an image of text

كما يؤدي اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس محافظة القاهرة اليوم السبت امتحانات نصف العام 2026 في  التربية الدينية من 11:30 صباحا لـ 1 ظهرا ، وامتحان التربية الوطنية من 1:30 ظهرا حتى 3 عصرا .

May be an image of map and text

 

وكانت قد عقدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، اجتماعًا موسعًا مع السادة مديري عموم الإدارات التعليمية بحضور وكلاء المديرية ولفيف من قيادات المديرية ، ومديري العموم

وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أن الإلتزام الشديد بكافة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية هو الأساس الحقيقي لضمان حقوق الطلاب وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مشددة على أن أي خروج عن القواعد سيقابل بإجراءات حاسمة وفورية دون استثناء.

وشددت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أن الإدارة المحكمة لمنظومة الامتحانات تبدأ من التخطيط المسبق والرقابة اللحظية والتنفيذ الدقيق لكافة الإجراءات، مؤكدة أن التواجد الفعلي لمديري العموم داخل المطابع مسئولية مباشرة لا تقبل التفويض.

كما أكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الالتزام التام بتسليم أوراق الأسئلة يومًا بيوم، والتأكيد القاطع على سرية الامتحانات باعتبارها خطًا أحمر لا يسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.

وأعلنت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن عقد اجتماع مع جميع المرشحين لرئاسة لجان الشهادة الإعدادية خلال الاسبوع المقبل ، وذلك في إطار إحكام السيطرة الميدانية ورفع درجة الجاهزية القصوى قبل انطلاق الامتحانات.

امتحانات نصف العام 2026 امتحانات نصف العام الأول والثاني الثانوي التربية والتعليم القاهرة

