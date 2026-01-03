بدء امتحانات نصف العام 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة ..اليوم

تنطلق اليوم السبت 3 يناير 2026 ، امتحانات نصف العام 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة القاهرة ، حسب الجداول المعلنة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والمعتمدة من المحافظ .

حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس محافظة القاهرة اليوم السبت امتحانات نصف العام 2026 في مادة اللغة الأجنبية الثانية من 8 صباحا حتى 9:30 صباحا

كما يؤدي اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس محافظة القاهرة اليوم السبت امتحانات نصف العام 2026 في التربية الدينية من 11:30 صباحا لـ 1 ظهرا ، وامتحان التربية الوطنية من 1:30 ظهرا حتى 3 عصرا .

وكانت قد عقدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، اجتماعًا موسعًا مع السادة مديري عموم الإدارات التعليمية بحضور وكلاء المديرية ولفيف من قيادات المديرية ، ومديري العموم

وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أن الإلتزام الشديد بكافة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية هو الأساس الحقيقي لضمان حقوق الطلاب وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مشددة على أن أي خروج عن القواعد سيقابل بإجراءات حاسمة وفورية دون استثناء.

وشددت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أن الإدارة المحكمة لمنظومة الامتحانات تبدأ من التخطيط المسبق والرقابة اللحظية والتنفيذ الدقيق لكافة الإجراءات، مؤكدة أن التواجد الفعلي لمديري العموم داخل المطابع مسئولية مباشرة لا تقبل التفويض.

كما أكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الالتزام التام بتسليم أوراق الأسئلة يومًا بيوم، والتأكيد القاطع على سرية الامتحانات باعتبارها خطًا أحمر لا يسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.

وأعلنت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن عقد اجتماع مع جميع المرشحين لرئاسة لجان الشهادة الإعدادية خلال الاسبوع المقبل ، وذلك في إطار إحكام السيطرة الميدانية ورفع درجة الجاهزية القصوى قبل انطلاق الامتحانات.