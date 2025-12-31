قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اليوم.. آخر أيام امتحانات نصف العام للمواد خارج المجموع في الجيزة

اليوم.. آخر أيام امتحانات نصف العام للمواد خارج المجموع بالجيزة

تعقد محافظة الجيزة اليوم آخر امتحانات نصف العام المواد خارج المجموع، وفقا لمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية، والتي اعتمدها المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مؤخرا.

وأوضح بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد الامتحانات على النحو التالي:
أولًا: المرحلة الابتدائية

- الصفان الثاني والثالث (تعليم مجتمعي):


من السبت 10/1/2026 إلى الأحد 11/1/2026.

- الصف الثالث الابتدائي (عام – مكفوفون – صم وضعاف السمع):

من السبت 10/1/2026 إلى الاثنين 12/1/2026.

- الصف الرابع الابتدائي (عام – تعليم مجتمعي – مكفوفون – صم وضعاف السمع):

من السبت 10/1/2026 إلى الأربعاء 14/1/2026.

- الصف الخامس الابتدائي (عام – تعليم مجتمعي – مكفوفون – صم وضعاف السمع)

والسابع (صم وضعاف السمع):

من السبت 10/1/2026 إلى الأربعاء 14/1/2026.

- الصف السادس الابتدائي (عام – تعليم مجتمعي – مكفوفون – صم وضعاف السمع)

والثامن (صم وضعاف السمع):

من السبت 10/1/2026 إلى الأربعاء 14/1/2026.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادي (عام – صم – مكفوفون – مهني):

من السبت 10/1/2026 إلى الأربعاء 14/1/2026.

- الصف الثاني الإعدادي (عام – صم – مكفوفون – مهني):

من السبت 10/1/2026 إلى الأربعاء 14/1/2026.

- الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية)

(عام – صم – مكفوفون – مهني):

من السبت 17/1/2026 إلى الخميس 22/1/2026.

علمًا بأن يوم الاثنين الموافق 19/1/2026 إجازة رسمية للطلاب بمناسبة عيد الغطاس للاخوة المسيحيين.

ثالثًا: الصفان الأول والثاني الثانوي (العام والفني)

- الصف الأول الثانوي العام:

من السبت 10/1/2026 إلى الخميس 15/1/2026.

- الصف الثاني الثانوي العام:

من السبت 10/1/2026 إلى الخميس 15/1/2026.

- التعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه:

تبدأ امتحانات صفوف النقل من الثلاثاء 30/12/2025 وحتى الخميس 22/1/2026.

رابعًا: الصفان الأول والثاني الثانوي للصم وضعاف السمع

- الصف الأول الثانوي:

من السبت 10/1/2026 إلى الخميس 15/1/2026.

- الصف الثاني الثانوي:

من السبت 10/1/2026 إلى الخميس 15/1/2026.

خامسًا: الصفان الأول والثاني الثانوي للمكفوفين

- الصف الأول الثانوي:

من السبت 10/1/2026 إلى الخميس 15/1/2026.

- الصف الثاني الثانوي:

من السبت 10/1/2026 إلى الخميس 15/1/2026.

وكانت قد بدأت امتحانات المواد خارج المجموع ومادة المستوى الرفيع يوم الأحد 28/12/2025، وتنتهي اليوم الأربعاء 31/12/2025.

ووجّه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة التنسيق لرفع درجة الاستعداد بالمدارس لاستقبال الامتحانات، والتأكد من جاهزية جميع اللجان المقرر عقد الامتحانات بها، مع المتابعة الدورية لاستعدادات الإدارات التعليمية والمدارس بنطاق المحافظة.

محافظة الجيزة امتحانات نصف العام مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول عادل النجار محافظ الجيزة

