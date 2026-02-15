نائب رئيس جامعة الأزهر يلتقي رؤساء اتحادات الطلاب الوافدين

التقى الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات وشؤون الوافدين برؤساء اتحادات الطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم.

وقد شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا اتسم بالشفافية، حيث حرص نائب رئيس الجامعة على الاستماع لجميع المقترحات والتحديات التي تواجه الطلاب في مختلف كليات الجامعة العربية والشرعية والعملية.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة، على أن الطلاب الوافدين هم سفراء للأزهر الشريف في بلادهم، لافتا إلى أن خدمتهم والعناية بهم تقع على رأس أولويات إدارة الجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن العمل جارٍ على تطوير المنظومة الخدماتية المقدمة لهم، سواء في الجوانب التعليمية أو المعيشية.

إزالة المعوقات أمام الطلاب الوافدين

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن هناك توجيهات فورية بوضع حلول جذرية لأي معوقات تواجه الطلاب الوافدين؛ لضمان تفرغهم التام لتحصيل العلم.

وفي ختام اللقاء أعرب رؤساء اتحادات الطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم عن تقديرهم البالغ لهذه اللفتة الكريمة، وحرص إدارة الجامعة على النزول إلى أرض الواقع والاستماع لمشاكلهم بشكل مباشر، مثمنين الدور الذي يقوم به الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة نحو تذليل الصعاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة صالح، منسق عام شئون الوافدين، والدكتور فتحي فهمي، مسئول المنح بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة هاله محمد جليلة، الأمين العام المساعد لفرع البنات، والدكتورة منى فوزي، مدرس اللغه التركية بكلية الدراسات الإنسانية منسق الوافدين بجامعة الأزهر، والأستاذة دعاء عباس، مسئول ملف الوافدين بمكتب نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشؤون الوافدين.