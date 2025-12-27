جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تعلن تعليمات مهمة للطلاب قبل امتحانات نصف العام

أعلنت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية عن حزمة من التعليمات والإرشادات التنظيمية الهامة للطلاب ، وذلك في إطار الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، و إشراف الدكتور أسامة القبيصي المشرف الأكاديمي لجامعة حلوان التكنولوجية الدولية ورئيس لجنة سير الامتحانات، وبمتابعة الدكتور أحمد سويدان،منسق برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس.

وأكدت الجامعة ضرورة التزام الطلاب بمواعيد الحضور المحددة، وإحضار ما يثبت الشخصية سواء بطاقة الرقم القومي أو كارنيه الجامعة أو جواز السفر، مشددة على منع دخول أي طالب إلى اللجنة دون تحقيق الشخصية، إلى جانب الالتزام الكامل بضوابط اللجان وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية.

كما شددت التعليمات على الالتزام بالسلوك الجامعي اللائق، ومنع التدخين أو التجمعات داخل مباني الكلية، وضرورة مغادرة الحرم الجامعي فور الانتهاء من الامتحان.

أكد الدكتور السيد قنديل أن الجامعة تحرص على توفير مناخ امتحاني منضبط وعادل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيرًا إلى أن الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات يمثل جزءًا أصيلًا من المنظومة التعليمية القائمة على الانضباط والمسؤولية، بما يحقق مصلحة الطالب ويحافظ على نزاهة العملية التعليمية.

أفاد الدكتور أسامة القبيصي أن الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وانتظام، موضحًا أن التعليمات المعلنة تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومنظمة داخل اللجان، وشدد على أهمية التزام الطلاب بالتعليمات، حرصًا على انتظام سير الامتحانات وتحقيق مبدأ العدالة والانضباط داخل الحرم الجامعي.

