أخبار البلد

ضبط تشكيل من 4 أشخاص يهربون 11 كيلو بودرة حشيش في مطار القاهرة .. صور

نورهان خفاجي

نجحت رجال الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي في ضبط تشكيل مكون من أربعة ركاب مصريين وبحوزتهم ما يقارب احدي عشر ونصف كيلو جرام من مادة بودر الحشيش المصنع ليصل الاجمالي خلال شهر وعدة ايام الي ما يقارب ٣٦ ونصف كيلو جرام من المخدرات المتنوعة.

يأتي ذلك بعد اسابيع قليلة من ضبط راكب أجنبي بحوزته خمسة كيلو جرام من مخدر الحشيش، ومن ضبط راكبين أجانب اخرين بحوزتهما عشرين كيلو جرام من مخدر MDMA.

جاءت الواقعة الاخيرة في مبني الركاب رقم ٢ بقيادة الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الإدارة العامة لجمارك مبني رقم ٢ وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الاماراتية القادمة من دبي حينما استوقف هيثم الدمرداش رئيس القسم المعين علي اللجنة الجمركية أحد الركاب كثيري التردد اثناء محاولته الخروج من اللجنة.

 قام خالد شعبان مدير ادارة الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني ٢ بتكليف مينا فهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة والذي تلاحظ له وجود عبوات يشتبه ان يكون بها مواد عضوية تم تكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط أربعة عبوات(برطمانات) بهم مواد  ورديه اللون يشتبه ان تكون مواد مخدرة مع بعض المعسل وفي وقت متزامن استوقفت شيماء علي رئيس القسم المعينة علي لجنة الخط الأخضر الاخري  احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي تلاحظ لها سفره علي فترات متقاربه قام مدير الحركة بتكليف احمد شاكر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة والذي تلاحظ له وجود عبوات يشتبه ان يكون بها مواد عضوية أيضا.

تم تكليف توماس فريد مامور الجمرك بتفتيش الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط أربعة عبوات(برطمانات) بهم نفس الماده مع الراكب الاول وبسؤال الراكبين عن ما هو موجود بالعبوات قالا انها معسل وبفحص تليفون الراكب وتتبع باقي ركاب الرحلة تم ضبط راكبين اخرين بحوزة كل منهما عبوه (برطمان) بهما نفس المادة والتي افاد رجال ادارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة برئاسة العميد باسم حجاج بانها مادة بودر الحشيش المخدر .

أمر احمد عبد الهادي مدير الإدارة الرابعة بمبني الركاب رقم ٢ بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الركاب الأربعة وذلك بعد العرض علي الدكتور أحمد سعد المدير العام والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية والذي احال الركاب للنيابة المختصة، شارك في الضبط كل من علاء شحاتة نائب مدير الجمرك وعبد الرحمن محمود ابراهيم، و احمد محمد فتحي، و نورا نعمان و حافظ منشاوي رؤساء الأقسام. والتنسيق المستمر مع رجال الادارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام.

ياتي ذلك في إطار  متوازي من تسهيل الإجراءات للسياح والمواطنين والسعي الدائم نحو تلاشي اي تكدس او ازدحام والجدير بالذكر انه تلك الضبطيات هي جزء من عدد كبير  ولكنها الأبرز و الاعلي نسبيا من حيث الكميات والخطورة في انجازات مستمرة بمتابعة من احمد اموي رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة دائمة من احمد كجوك وزير المالية.

مطار القاهرة جمارك مطار القاهرة اخبار مطار القاهرة

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
لمياء الأمير
صحة الشرقية
محمد خميس
