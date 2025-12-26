مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الشارتر لـ طيران أذربيجان

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم أولى الرحلات الجوية العارضة التابعة للخطوط الجوية الأذرية Azerbaijan Airlines برقم J25042 والقادمة من مطار حيدر علييف الدولى بأذربيجان لنقل أفواج سياحية من والى مطار القاهرة الدولي بواقع رحلة أسبوعيا يوم الجمعة والتي من المقرر تشغيلها من مبنى الركاب رقم 1 وذلك في الفترة من 26 ديسمبر2025 وحتى 20 فيراير2026 ووكيل الشركة بمطار القاهرة هو الشركة العالمية لأعمال الطيران.

ونظمت شركة ميناء القاهرة الجوى إستقبالا خاصا للطائرة وفق بروتوكول أول رحلة تهبط المطار وذلك بتقليد رش المياه على الطائرة تعبيرا عن الاحتفال بوصولها وقد تم إقلاعها اليوم وعلى متنها 85 راكب.

كان في استقبال الطائرة محمد الزعيم الوكيل العام للخطوط الجوية الأذربيجانية وقام فريق من العلاقات العامة والاعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي باستقبال الرحلة وتقديم التسهيلات اللازمة.