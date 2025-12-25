وزير التربية والتعليم: منظومة التابلت تجربة ناجحة ومستمرة في المدارس.. وهذه رسالتي للأهالي |فيديو

أجاب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي، الذي وجهته له: «في ظل تطبيق نظام البكالوريا، كيف نضمن العدالة في التطبيق بين المدارس الخاصة والحكومية؟»، ليرد قائلًا: «حتى الثانوية العامة كانت تُطبق في المدارس الخاصة والحكومية».



وعقبت الحديدي قائلة: «بقى في آي تي وبرمجة، وأصبحت هناك فكرة مختلفة، وماذا عن البنية التحتية للإنترنت؟». ورد الوزير خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «الصورة»، المذاع على شاشة «النهار»، قائلًا: «الطلاب في المدارس الحكومية يحصلون على التابلت، بينما طلاب المدارس الخاصة لا يستلمون تابلت».

وأكد أن الوزارة مستمرة في تسليم التابلت لطلاب المدارس الحكومية، وأن هذه التجربة لم يتم إلغاؤها، واصفًا إياها بأنها تجربة ناجحة جدًا.

وعن رسالته إلى الأهالي الذين التحق أبناؤهم بنظام البكالوريا، رفض وزير التعليم ما يتردد عن وصف الطلاب بأنهم «حقل تجارب»، مؤكدًا أن الطلاب هم أبناؤنا ومستقبل مصر، وأن أي قرار يُتخذ في وزارة التربية والتعليم يتم مراجعته بعناية، لأننا في دولة مؤسسات.

نظام شهادة البكالوريا

وأشار الوزير إلى أن القرارات تتم دراستها مع متخصصين، ويتم عرضها على مؤسسات الدولة قبل اتخاذها، موضحًا أن إقرار نظام شهادة البكالوريا جاء وفق دراسات وحوار مجتمعي.