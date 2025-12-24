وزير التعليم: الرئيس السيسي متابع العملية التعليمية بشكل دقيق جدًا

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السيد محمد عبداللطيف، أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي متابع للعملية التعليمية بشكل دقيق جدًا، وهناك لقاءات باستمرار مع سيادته، ونعمل وفق توجيهاته المستمرة فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم - في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «الصورة مع لميس»، على قناة «النهار» - إن الوزارة تتحمل مسؤولية 25 مليونًا و700 ألف طالب في المدارس، يمثلون مستقبل مصر القادم، وهي مسؤولية كبيرة جدًا، تجعلنا نعمل ونخطط لكيفية تربية أولادنا، وتربية جيل على المبادئ وتقاليدنا الأصيلة.

وأوضح الوزير، أنه يبدأ العمل يوميًا مبكرًا، ودائمًا ما يعقد لقاءات مع مديري المدارس، قائلًا: «حديثي معهم ينصب على أن كل فرد في مصر له مصلحة في التعليم، فكل من يعمل في التربية والتعليم عليه مسؤولية شخصية».



وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، يحرص على عقد اجتماعات متواصلة معه، في ظل متابعة دقيقة لتفاصيل العملية التعليمية، بما يؤكد الاهتمام الكبير من جانبه، مشيرًا إلى أن كافة الوزراء بلا استثناء يتعاونون مع وزارة التربية والتعليم، والجميع يسعى للتعاون معها في جميع المجالات وتقديم كل سبل الدعم.

وأضاف «نحظى، بفضل الله تعالى، بتعليم جيد في مصر، ولكننا نسعى للحصول على تعليم فوق الممتاز، وهذا سيحدث خلال سنتين إلى ثلاث سنوات».



وتابع: «أتمنى أن تتخرج الطلبة من مدارسنا وهم يجيدون مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، مما سيحقق نقلة كبيرة جدًا في سوق العمل، كما أتمنى إتقان الطلبة للغة العربية والتربية الدينية بشكل كبير جدًا، بجانب معرفة تاريخ بلدهم بشكل محترم».



ولفت وزير التربية والتعليم إلي أن الوزارة تهتم بالمسرح والثقافة، وتم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الثقافة في هذا الشأن، وحصص الأنشطة موجودة ومستمرة حتى في القرى والأقاليم، ونعمل في مجال الرياضة أيضًا بالتوازي، ويوجد دوري للمدارس بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة، ونعمل على تطويره بشكل مستمر.



ووجه وزير التربية والتعليم رسالة إلى أولياء الأمور، قائلًا: «نحن نسعى لأن يكون تركيز أولياء الأمور على تعليم أبنائهم داخل المدرسة، وحال وجود أي تقصير في أي شيء عليهم التدخل معنا ومع مديري المدارس والإدارات التعليمية، فالهدف أن يكون تعليم أولادنا داخل المدرسة، ونؤكد لهم أن التعليم داخل المدارس أصبح جيدًا جدًا، ولن يحتاجوا إلى أي مساعدة خارجية».