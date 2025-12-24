وزير التعليم: طالما نحقق نجاحا على الأرض معنديش "حسبة " غير إني هقف قدام ربنا وهيحاسبني

أجاب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: في وسط كل التغييرات في النظام التعليمي، هل تواجه نوعًا من أنواع المقاومة للتغيير، خاصة مع حالة الجدل المصاحبة لسياساتك ولك شخصيًا منذ قدومك للوزارة، وهل تنزعج من الانتقادات؟ قائلًا:"طول ما بنشتغل ونحس بنجاح على الأرض وانعكاسه على أولادنا، وبنعلمهم كويس ونصل لمراحل أفضل، معنديش حسبة غير إني هقف قدام ربنا وهيحاسبني على كل كلمة بعملها".



وتابع، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» على قناة «النهار»، قائلًا:"لم تزعجني الانتقادات، لأن أولياء الأمور دائمًا في حالة قلق على أبنائهم، وده موجود طول الوقت وعارفين ده ومقدرينه ".

واصل:"من يعمل في العمل عليه تقبل وجود انتقادات له، وهذا طبيعي، لكن طالما النقد ده جاي من مصريين فوق دماغي أكيد".