وزير التعليم: بيزنس السناتر في مصر انخفض لأكثر من 60%.. والمدارس الدولية تخضع لإشراف الوزارة|فيديو

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حجم بيزنس الكتب الخارجية في مصر كبير جدًا، ولذلك تم العمل على وجود كتب التقييمات من أجل تخفيف الحمل على أولياء الأمور، فعندما يتم عمل كتاب تقييمات وكتاب مدرسة بشكل علمي جيد جدًا، يساهم ذلك في تطوير طرق التدريس والتسهيل على أولياء الأمور، أما من يريد إضافة من خلال كتاب خارجي فهذا يعود لولي الأمر وللطالب، ولكن من المهم أن تكون الوزارة قد أدت ما عليها للطالب بحيث لا يحتاج للكتاب الخارجي.



وتابع الوزير خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار، قائلًا: "الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء منصة رقمية موحدة مع الجانب الياباني، وذلك بعد النجاح غير العادي في البرمجة والذكاء الاصطناعي، والمنصة الموحدة ستحتوي على كل ما يخص الطالب والعملية التعليمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات في مصر، والهدف الرئيسي لنا أن تكون العملية التعليمية بالكامل داخل المدرسة مع معلمي التربية والتعليم، وسيتم عمل مجموعات تقوية للطلبة الضعاف داخل المدرسة، ، مشيرا إلى أن الدروس الخصوصية ثقافة موجودة منذ سنوات طويلة وتحتاج بعض الوقت للتغيير.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن بيزنس السناتر في مصر انخفض بأكثر من 50% إلى 60%، وذلك لأن الطلبة تواجدوا بالمدارس، وبالتالي السناتر لا تعمل فترة الصباح على سنوات النقل، ليفقد 50% من عمله، وذلك للتأكيد على هدفنا أن يتعلم أولادنا في المدارس وليس في أي مكان آخر.



وأكد وزير التعليم أن المدارس الدولية تخضع لإشراف الوزارة ويتم الإشراف عليها بشكل منتظم، وهناك أسس وثوابت في التعليم تطبق على المدارس الخاصة والحكومية وأي مدرسة في مصر، ولدينا مركز مناهج نتابع من خلاله كل كلمة، ولو خرج أحد عن النطاق الثقافي المصري أو خالفه يتم اتخاذ إجراء فوري قائلا : "هذا الأمر مفيش فيه فصال".