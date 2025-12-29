قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عدت على خير.. 10 توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في 2025
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
محامي هدير عبد الرازق يطعن بتزوير محضر الواقعة.. ويطالب بالبراءة| كواليس مثيرة
معاريف: خمسة ألغام سياسية تنتظر نتنياهو في لقائه مع ترامب بفلوريدا
بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
بيت الزكاة: توزيع بطاطين و عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
سيناريوهات منافس منتخب مصر في دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية
26 يناير.. حجز الحكم على البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها في تهمة نشر فيديوهات خادشة
الكرملين: على أوكرانيا سحب قواتها من دونباس.. ومكالمة بين ترامب وبوتين قريباً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسمياً.. إلغاء الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً تعديلات في الهيكل التنظيمي للوزارة

وشملت هذه التعديلات إلغاء الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم ، وتقسيمها إلى وحدات منفصلة داخل ديوان وزارة التربية والتعليم

وكان قد شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في احتفالية نظمت جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) باليوبيل الذهبي لإبراز 50 عامًا من الإنجازات الأكاديمية والفنية وخططها الطموحة لمستقبل مشرق بعد تغيير اسمها.

وأكد محمد عبد اللطيف أن جامعة العاصمة العريقة، منبر علمي شامخ مثل عبر نصف قرن، ركيزة أساسية من ركائز النهضة المعرفية في الوطن الغالي، وصرحًا مضيئا في ميادين العلوم والفنون والتكنولوجيا.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الجامعة نجحت، عبر تاريخها الممتد، في تدعيم العقول المبدعة، وأسهمت في خدمة المجال العام، حيث لعبت دورًا بارزًا في إثراء المجتمع بأجيال متعاقبة من العلماء والمتخصصين الذين حملوا مشاعل التنوير، وساهموا بفاعلية في دفع عجلة التنمية والابتكار؛ ليظل هذا الصرح رمزًا متجددًا للريادة الأكاديمية يجمع بين عراقة الماضي وطموحات المستقبل.

وزير التعليم : الاستثمار في العقول المبدعة وحملة مشاعل البحث العلمي هو الرهان الأكيد

وأعرب وزير التربية والتعليم عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة بصفته أحد أبناء هذا الكيان الشامخ، تلك الجامعة التي كانت - ولا تزال – مبعثًا للفكر المستنير، ومناخًا مشجعًا على الإبداع، ومؤسسة رائدة؛ لم يقتصر دورها على غرس بذور العلم فحسب، بل امتد ليشمل صياغة الشخصية الوطنية الواعية، وترسيخ قيم المسئولية.

وقال  الوزير محمد عبد اللطيف إن هذا الاحتفال يكتسب قيمة خاصة لما يتضمنه من تكريم مستحق لقيادات جامعة حلوان السابقين من رؤساء الجامعة الذين تعاقبوا على إدارتها منذ عام 1975، وهو تكريم يعكس روح الوفاء والتقدير، ويبرهن على أن جامعة حلوان مدرسة في الوفاء، كما هي صرح علمي راسخ، تقدر روادها، وتعتز بفرسانها الذين رفعوا لواءها في كافة الميادين الوطنية، لتظل نموذجا في العلم والانتماء والعطاء.

وأضاف وزير التربية والتعليم :"إننا إذ نحتفي اليوم بخمسين عاما من العطاء، تجدد يقيننا بأن بناء الإنسان هو الأساس الراسخ، والقلب النابض لمسيرة الجمهورية الجديدة، تلك التي جعلت من العلم منهجًا، ومن الابتكار طريقًا، ومن المعرفة ركنًا أصيلا، وقد أدركت جامعة العاصمة أهمية التحول الرقمي، مؤكدة أن التعليم الجيد يتطلب استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم المعرفة بطريقة تفاعلية تناسب احتياجات الأجيال القادمة، وتعزز مكانة مصر العلمية والأكاديمية، إقليميا ودوليا".

وأكد وزير التربية والتعليم أن الاستثمار في العقول المبدعة وحملة مشاعل البحث العلمي هو الرهان الأكيد، والجسر الآمن للعبور نحو تنمية مستدامة، نصوغ بها مستقبلا يليق بعظمة تاريخ الوطن، ويواكب سقف طموحاته.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

سيف زاهر

سيف زاهر يسخر من تصريحات مدرب الزمالك

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

ترشيحاتنا

الأظافر

احذر .. الأظافر تكشف عن إصابتك بهذا المرض

بسنت يوسف

توقعات صادمة لنجوم الفن في 2026.. بسنت يوسف تكشف مفاجآت

حظك اليوم وتوقعات الابراج

3 أبراج محظوظة في المال والعمل بعام 2026 .. أنت منهم؟

بالصور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد