تحضيرات مكثفة وطموحات متباينة | مشوار مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية .. القنوات الناقلة للمباراة

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة جهازه الفني، تحضيراته المكثفة لمواجهة منتخب بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وتأتي هذه المباراة في توقيت مهم يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة مشوارهم بثبات نحو الأدوار المتقدمة، مدعومين بثقة كبيرة بعد الأداء القوي في دور المجموعات.

صدارة مستحقة للمجموعة الثانية

نجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ16 متصدرًا للمجموعة الثانية عن جدارة، بعدما قدم مستويات متوازنة جمعت بين الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية. وظهر المنتخب بشكل منظم يعكس حالة الاستقرار الفني، وهو ما ساهم في حسم الصدارة دون عناء.

انطلاقة إيجابية أمام زيمبابوي

استهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بفوز مهم على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في مباراة اتسمت بالحماس والندية. وأظهر المنتخب شخصية قوية وقدرة على التعامل مع الضغوط، ليحصد أول ثلاث نقاط ويمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة في بداية المشوار.

فوز تكتيكي على جنوب أفريقيا

وفي الجولة الثانية، واصل المنتخب المصري نتائجه الإيجابية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على جنوب أفريقيا بهدف دون رد. وشهد اللقاء التزامًا تكتيكيًا واضحًا، خاصة على المستوى الدفاعي، حيث نجح الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه والخروج بالنقاط الثلاث.

تعادل سلبي يؤمن الصدارة

واختتم منتخب مصر دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام أنجولا، ليصل رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، محققًا صدارة المجموعة الثانية، ومؤكدًا جاهزيته لخوض غمار الأدوار الإقصائية.



مشوار متقلب لمنتخب بنين

في المقابل، تأهل منتخب بنين إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط. وتعرض بنين لخسارة أمام الكاميرون، ثم حقق فوزًا على بتسوانا، قبل أن يسقط بثلاثية نظيفة أمام السنغال، ليصعد بصعوبة إلى الدور التالي.

مواجهة بطموحات متباينة

يدخل منتخب مصر المباراة بطموح كبير لمواصلة المنافسة على اللقب القاري، مستفيدًا من الاستقرار الفني والثقة المتزايدة، بينما يتطلع منتخب بنين إلى تحقيق مفاجأة وإقصاء أحد أبرز المرشحين، في مواجهة منتظرة تحمل الكثير من التحدي والإثارة

موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة



تقام مباراة مصر وبنين يوم الإثنين الموافق 5 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين



وتذاع مباراة مصر وبنين بشكل حصرى على قنوات bein sports الناقل الحصرى لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر وبنين



قناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة «RTS1 Sénégal»

القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 11881

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

أحمد حسن يحذر لاعبي المنتخب من مباراة بنين

شدد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، على صعوبة مواجهة منتخب الفراعنة أمام بنين في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر فضائية "DMC" المصرية: "المرحلة المقبلة ستكون في غاية الصعوبة، ودور الـ16 تحديدا لن يكون سهلا على الإطلاق، فجميع المواجهات القادمة ستتسم بدرجة عالية من التحدي، ولن تكون سهلة على أي منتخب مشارك".



وأضاف: "نأمل، بإذن الله، أن تكون المباراة في المتناول بالنسبة لمنتخب مصر، وأن نتمكن من حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، إلا أن ذلك يتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر والتركيز، وهو ما يستوجب تنبيه اللاعبين إلى خطورة المواجهة بكل تأكيد، لا مجال للتهاون في كرة القدم، فهذه اللعبة لا تعترف بالتاريخ".



وواصل أحمد حسن تصريحاته قائلًا: "صحيح أن منتخب مصر يمتلك عناصر قوية، وله تاريخ عريق ومكانة كبيرة على المستويين القاري والدولي، لكن ما يحدث داخل أرضية الملعب يختلف تمامًا عن الحسابات النظرية".

واختتم أحمد حسن: "منتخب بنين يعد من المنتخبات الجيدة، ولديه القدرة على تحقيق الفوز في أي مباراة، وهو ما يفرض علينا التعامل مع اللقاء بمنتهى الجدية، وأن نكون في أعلى درجات التركيز والانضباط حتى نحقق هدفنا.



