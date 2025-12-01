برلماني: حوكمة منظومة الأسمدة ستحسن جودة خدمات القطاع الزراعي

ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب تصريحات رئيس الوزراء بشأن متابعة الحكومة لإجراءات توفير الأسمدة في الأسواق وجهود حوكمة منظومة دعمها، مؤكدا أنها خطوة نحو ضبط السوق وتعزيز وصول الدعم لمستحقيه.

و أشار " الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد " إلى أن هذه الخطوة ستلعب دورا كبيرا في الحد من التلاعب وضمان استقرار أسعار الأسمدة، بما ينعكس مباشرة على دعم الفلاحين وتحسين الإنتاج الزراعي.



كما أوضح أن الحوكمة تسهم في إحكام الرقابة على سلاسل التوريد ومنع تسرب الدعم، ما يعزز كفاءة المنظومة ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي.

جاء ذلك بعد أن تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة إجراءات توفير الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، سعياً لضمان تلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج الحيوي، بما يُحقق توسع الزراعة المصرية؛ وزيادة انتاجيتها، ويحقق أيضاً صالح المزارع المصري.