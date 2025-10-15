يواصل الارتفاع.. سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية

شهد سعر الذهب محليا وعالميا ارتفاعا كبيرا علي مدار الأيام الماضية، وتخطى سعر الأوقية الـ 4190 دولارا بالتزامن مع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الأربعاء 15-10-2025:

سعر البيع: 6434 جنيها

سعر الشراء: 6411 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 15-10-2025:

سعر البيع: 5898 جنيهًا

سعر الشراء: 5877 جنيهاً



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأربعاء 15-10-2025:

سعر البيع: 5630جنيهًا

سعر الشراء: 5610 جنيهًا



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 15-10-2025:

سعر البيع: 4826 جنيهًا

سعر الشراء:4809 جنيهًا



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 15-10-2025:

سعر البيع:3753 جنيهًا

سعر الشراء: 3740 جنيهًا



وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء 15-10-2025:

سعر البيع:3217 جنيهًا

سعر الشراء: 3206 جنيهًا

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-10-2025:

سعر البيع: 45040 جنيهًا

سعر الشراء: 44880 جنيهًا

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الأربعاء 15-10-2025:

سعر البيع:200129 جنيهًا

سعر الشراء نحو 199418 جنيهًا



أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4190 دولارا وفقا لسعر البورصة العالمية.



عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.