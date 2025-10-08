سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم :

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الأربعاء 8-10-2025:

سعر البيع: 6234 جنيها

سعر الشراء: 6200 جنيهًا

وصل سعر الذهب عيار 22 لنحو:

سعر البيع: 5715 جنيهًا

سعر الشراء: 5694 جنيهاً



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأربعاء 8-10-2025:

سعر البيع:5455 جنيهًا

سعر الشراء: 5435 جنيهًا



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 8-10-2025:

سعر البيع: 4676 جنيهًا

سعر الشراء: 4659 جنيهًا



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 8-10-2025:

سعر البيع:3637 جنيهًا

سعر الشراء: 3623 جنيهًا



وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء 8-10-2025:

سعر البيع:3117 جنيهًا

سعر الشراء: 2106 جنيهًا

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025:

سعر البيع: 43640 جنيهًا

سعر الشراء: 43480 جنيهًا

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الأربعاء 8-10-2025 :

سعر البيع:193908 جنيهًا

سعر الشراء نحو 193197 جنيهًا



أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4057 دولار وفقا لسعر البورصة العالمية



عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.