اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025

جنيه
جنيه
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 8-10-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية والتي شهدت هدوءا مع اجازة البورصة العالمية، في جميع محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر
سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3980 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4564 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5325 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6086 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 42.600 ألف جنيه.
وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

أسعار الجنيه الذهب الجنيه الجنيه الذهب سعر الذهب الذهب

