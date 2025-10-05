قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق برنامج كايرو برو-ميت
اقتصاد

سعر الذهب في مصر الآن

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي متأثرة بصعود سعر الأوقية عالميا.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الأحد:

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا نحو :

سعر البيع: 5949 جنيهًا 

سعر الشراء: 5926 جنيهًا 
 
وصل سعر الذهب عيار 22 لنحو:

سعر البيع:5453 جنيهًا 

سعر الشراء:5432 جنيهاً 

سعر جرام الذهب عيار 22


وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  إلى:

سعر البيع:5205 جنيهًا 

سعر الشراء: 5185 جنيهًا 
 

سعر جرام الذهب عيار 21

 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو:

سعر البيع: 4461 جنيهًا 

سعر الشراء: 4444 جنيهًا
 

سعر جرام الذهب عيار18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو:

سعر البيع:3470 جنيهًا 

سعر الشراء: 3457 جنيهًا 

سعر جرام الذهب عيار 14


وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم لنحو:

سعر البيع:2974 جنيهًا 

سعر الشراء: 2963 جنيهًا  
 

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو:

سعر البيع: 41640 جنيهًا 

سعر الشراء: 41480  جنيهًا 

سعر الجنيه الذهب

وبلغت أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية الواحدة:

سعر البيع:185021جنيهًا

سعر الشراء نحو 184310 جنيهًا

 
أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 3885.46دولار وفقا لسعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضية.
 

سعر أوقية الذهب

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب. 

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب بدون مصنعية

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: العلم منحة إلهية يجب أن نحافظ عليها ونتواضع بها لله

جريمة شباب المحور

جريمة شباب المحور.. مظهر شاهين: الستر أولى والخطأ لا يبيح نشر العورات

إخراج الزكاة

عقوبة مانع إخراج الزكاة.. عضو الأزهر للفتوى: ليست أخروية فقط وينال عذابا أليما

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

