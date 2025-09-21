عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.

يأتي هذا الاستقرار بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1.2%، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها تراجع الدولار الأمريكي، وتلميحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي باستمرار نهج التيسير النقدي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 24-9-2025.



ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأحد 21-9-2025 بمنتصف التعاملات، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في جميع محلات الصاغة.



بورصة الذهب مباشر



سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3684 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4257 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21



سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4967 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5677 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 39.736 ألف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.