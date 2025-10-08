قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دع.ـارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
نقل 7 طلاب إلى مستشفى الشهداء بادعاء تسمم.. وتعليم المنوفية: لا توجد مشكلة
تحقيقات وملفات

أسعار الذهب تشتعل من جديد.. اعرف هتبيع ولا تشتري
إسراء عبدالمطلب

شهدت أسعار الذهب في مصر، استقرارًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات الاثنين 6 أكتوبر 2025، بعد الارتفاعات القوية التي شهدها المعدن النفيس في نهاية الأسبوع الماضي. 

ويأتي هذا الاستقرار عقب زيادة بنحو 50 جنيهًا في سعر الجرام من عيار 21 خلال تعاملات الجمعة، وسط حالة من الترقب الحذر لدى المستثمرين والتجار في سوق الذهب المصري.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الارتفاع الأخير في الأسعار جاء نتيجة مباشرة لـ قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، وهو ما انعكس على حركة السيولة في الأسواق، ودفع بعض المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن. وأشار إلى أن الزيادة العالمية في أسعار الذهب كانت المحرك الأكبر لصعود الأسعار محليًا، إذ سجلت الأوقية ارتفاعًا لتصل إلى 3887 دولارًا.

وأوضح منيب ، أن السوق المحلية تشهد هدوءًا نسبيًا في حركة البيع والشراء بعد الارتفاع الأخير، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تبقى عند هذه المستويات المرتفعة أو تشهد زيادات طفيفة خلال الأيام المقبلة، إلى حين انتهاء أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي وعودة الأسواق العالمية إلى استقرارها.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025

  • عيار 24: 5971.43 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: 5225 جنيهًا للجرام (الأكثر تداولًا).
  • عيار 18: 4478.57 جنيهًا للجرام.
  • الجنيه الذهب: 41800 جنيه.

السعر العالمي للذهب

على الصعيد العالمي، بلغ سعر الأوقية نحو 3887 دولارًا وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب، مدفوعًا بتراجع الدولار الأمريكي واستمرار المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ويرى محللون أن الذهب يواصل جاذبيته كملاذ استثماري آمن في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الأسهم والعملات.

وتشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى أن الأسعار في السوق المحلية قد تظل متذبذبة بين الارتفاع والاستقرار خلال الأسبوع الجاري، خاصة مع ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وبيانات التضخم، التي سيكون لها تأثير مباشر على حركة الذهب عالميًا ومحليًا.

ويظل الذهب بالنسبة للمصريين أداة ادخار رئيسية في مواجهة التضخم وتقلبات السوق، إلى جانب كونه أحد أبرز مؤشرات الثقة في الاقتصاد، حيث تتأثر أسعاره محليًا بأي تغيرات عالمية سواء في الفائدة أو أسعار النفط أو الأزمات الجيوسياسية.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب الذهب اليوم سعر الذهب اليوم

