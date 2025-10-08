أسعار الذهب تشتعل من جديد.. اعرف هتبيع ولا تشتري

شهدت أسعار الذهب في مصر، استقرارًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات الاثنين 6 أكتوبر 2025، بعد الارتفاعات القوية التي شهدها المعدن النفيس في نهاية الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا الاستقرار عقب زيادة بنحو 50 جنيهًا في سعر الجرام من عيار 21 خلال تعاملات الجمعة، وسط حالة من الترقب الحذر لدى المستثمرين والتجار في سوق الذهب المصري.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الارتفاع الأخير في الأسعار جاء نتيجة مباشرة لـ قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، وهو ما انعكس على حركة السيولة في الأسواق، ودفع بعض المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن. وأشار إلى أن الزيادة العالمية في أسعار الذهب كانت المحرك الأكبر لصعود الأسعار محليًا، إذ سجلت الأوقية ارتفاعًا لتصل إلى 3887 دولارًا.

وأوضح منيب ، أن السوق المحلية تشهد هدوءًا نسبيًا في حركة البيع والشراء بعد الارتفاع الأخير، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تبقى عند هذه المستويات المرتفعة أو تشهد زيادات طفيفة خلال الأيام المقبلة، إلى حين انتهاء أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي وعودة الأسواق العالمية إلى استقرارها.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025

عيار 24: 5971.43 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5225 جنيهًا للجرام (الأكثر تداولًا).

عيار 18: 4478.57 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 41800 جنيه.

السعر العالمي للذهب

على الصعيد العالمي، بلغ سعر الأوقية نحو 3887 دولارًا وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب، مدفوعًا بتراجع الدولار الأمريكي واستمرار المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ويرى محللون أن الذهب يواصل جاذبيته كملاذ استثماري آمن في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الأسهم والعملات.

وتشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى أن الأسعار في السوق المحلية قد تظل متذبذبة بين الارتفاع والاستقرار خلال الأسبوع الجاري، خاصة مع ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وبيانات التضخم، التي سيكون لها تأثير مباشر على حركة الذهب عالميًا ومحليًا.

ويظل الذهب بالنسبة للمصريين أداة ادخار رئيسية في مواجهة التضخم وتقلبات السوق، إلى جانب كونه أحد أبرز مؤشرات الثقة في الاقتصاد، حيث تتأثر أسعاره محليًا بأي تغيرات عالمية سواء في الفائدة أو أسعار النفط أو الأزمات الجيوسياسية.