أندريه نوفاك: تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز مفتاح استقرار ونمو سوق الطاقة العالمي

قال أندريه نوفاك، نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي، إن سوق الطاقة العالمية تشهد متغيرات هيكلية عميقة مدفوعة بالنمو الاقتصادي المتسارع في آسيا والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يهدد بزيادة مخاطر نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز.

وأشار نوفاك، خلال كلمته في مؤتمر أسبوع الطاقة بموسكو، إلى أن العالم يواجه مرحلة جديدة من التحولات في مجال الطاقة، تتطلب استراتيجيات استثمارية مرنة وطويلة الأمد، لافتا إلى أن العوامل التكنولوجية، مثل تطور وسائل النقل والروبوتات والذكاء الاصطناعي، تسهم في رفع الطلب العالمي على النفط، مما يعزز التوقعات بقرب بلوغ ذروة استهلاكه.

ارتفاع قياسي في معدلات استهلاك الطاقة

وأوضح نوفاك أن الأرقام المسجلة في العام الماضي أظهرت زيادة في استهلاك الطاقة تعادل أكثر من 100 مليار و3 ملايين برميل نفط مكافئ، مع توقعات بتحقيق مستويات مماثلة خلال العام الجاري، كما ارتفع استهلاك الكهرباء والغاز بنسبة 2.8%، بينما بلغ معدل زيادة استهلاك الفحم أكثر من 8%.

وأضاف أن النفط والغاز ما زالا يحتفظان بموقع الصدارة في مزيج الطاقة العالمي، مؤكداً أن المصادر التقليدية ما تزال تمثل الركيزة الأساسية لنمو الطلب العالمي.

آسيا والمحيط الهادئ مركز الطلب العالمي الجديد

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن دول آسيا والمحيط الهادئ أصبحت المحرك الرئيسي للطلب العالمي على الطاقة، نظراً إلى النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده، متوقعاً استمرار هذا التحول البنيوي خلال العقود القادمة، وهو ما سيؤدي إلى إعادة بناء السلاسل اللوجستية العالمية في قطاعي النقل والطاقة.

أزمة تراجع الاستثمارات في النفط والغاز

وحذر نوفاك من تراجع الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز، موضحاً أن الأزمة تعود إلى مجموعة من العوامل، منها السياسات المناخية التي انبثقت عن اتفاقية باريس ودفعت العديد من المستثمرين إلى الابتعاد عن المشاريع طويلة الأجل في مجال الطاقة التقليدية، إضافة إلى استنفاد احتياطيات الحقول الناضجة والاعتماد المتزايد على الحقول الصعبة، فضلاً عن تصاعد التوترات الجيوسياسية وفرض العقوبات الاقتصادية التي أثرت سلباً على تدفق الاستثمارات.



تحذيرات دولية ودعوة إلى عودة الاستثمارات

اختتم أندريه نوفاك، كلمته، بالإشارة إلى تحذيرات وكالة الطاقة الدولية، التي أكدت ضرورة العودة إلى الاستثمار الجاد في قطاع النفط لتجنب أزمة محتملة في السنوات المقبلة قد تتمثل في تجاوز الطلب العالمي لقدرة العرض.