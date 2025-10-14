رئيسا روسيا و كازاخستان يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

أ ش أ

بحث الرئيس الروسي فلاديمر بوتين اليوم الثلاثاء هاتفيا مع الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



واستعرض الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك "، القضايا العملية المتعلقة بالتعاون الثنائي، والتأكيد على مواصلة تعزيز الشراكة والتحالف الاستراتيجيين الروسي الكازاخستاني، والتنفيذ المتواصل للمشاريع المشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.



ومن المقرر أن يقوم الرئيس الكازاخستاني بزيارة دولة إلى روسيا.



يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد الأسبوع الماضي، في قمة "روسيا وآسيا الوسطى" بدورتها الثانية في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه، التزام روسيا الراسخ بتعزيز شراكتها الاستراتيجية وتحالفها مع دول آسيا الوسطى.