سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

تأتي أوبل فرونتيرا 2025 لتجدد حضور العلامة الألمانية في فئة سيارات SUV الصغيرة، بتصميم عصري وتقنيات متقدمة تجمع بين الأداء العملي والأناقة الأوروبية.

ومن خلال الصور الرسمية للسيارة من الداخل والخارج، نكتشف توجه أوبل نحو البساطة الراقية والتكنولوجيا الذكية التي تضعها في منافسة مباشرة مع أبرز الطرازات الحديثة في فئتها.

تظهر صور أوبل فرونتيرا 2025 لغة تصميم جديدة أكثر انسيابية بملامح رياضية مميزة، مع واجهة أمامية تحمل توقيع “Vizor” الشهير من أوبل الذي يوحّد شكل الشبك والمصابيح في قطعة واحدة سوداء لامعة.

وتتوفر السيارة بمجموعة واسعة من الألوان التي اختارتها الشركة بعناية لتعكس روح الجيل الجديد، ما بين درجات أنيقة وهادئة لعشاق الفخامة، وألوان زاهية نابضة بالحيوية لمن يفضلون حضورًا ملفتًا على الطريق.

مواصفات سيارة أوبل فرونتيرا 2025

تدخل أوبل فرونتيرا 2025 سوق الـSUV المدمجة لتواجه مجموعة كبيرة من المنافسين المميزين في هذه الفئة.

فعلى الجانب الأوروبي، نجد بيجو 3008 بتصميمها الديناميكي وتقنياتها المتقدمة، وسيتروين C5 إيركروس بنظام التعليق المريح الذي يوفر ثباتًا وهدوءًا استثنائيين على الطرق.

أما من الصين، فتواجه بي واي دي أتو 3 2025 وإكسيد LX Luxury 2025 اللتين تقدمان تقنيات متطورة مع أسعار تنافسية.

ومن كوريا، تبرز المنافسة مع هيونداي كونا الكهربائية 2025 وكريتا جراند 2026 اللتين تجمعان بين الكفاءة والتنوع في خيارات المحركات.

كما تنافس أيضًا سيارات أوروبية قوية مثل سكودا كاروك 2025 وفولكس فاجن تاوس 2025 المعروفتين بجودتهما العالية واعتماديتهما في الاستخدام اليومي.

ثلاث منظومات حركة متنوعة

تطرح أوبل فرونتيرا 2025 بعدة خيارات للمحركات لتناسب احتياجات المستخدمين المختلفة، تشمل نسخًا هجينة خفيفة وأخرى كهربائية بالكامل، على النحو التالي: