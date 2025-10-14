قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

عزة عاطف

تأتي أوبل فرونتيرا 2025 لتجدد حضور العلامة الألمانية في فئة سيارات SUV الصغيرة، بتصميم عصري وتقنيات متقدمة تجمع بين الأداء العملي والأناقة الأوروبية. 

ومن خلال الصور الرسمية للسيارة من الداخل والخارج، نكتشف توجه أوبل نحو البساطة الراقية والتكنولوجيا الذكية التي تضعها في منافسة مباشرة مع أبرز الطرازات الحديثة في فئتها.

تظهر صور أوبل فرونتيرا 2025 لغة تصميم جديدة أكثر انسيابية بملامح رياضية مميزة، مع واجهة أمامية تحمل توقيع “Vizor” الشهير من أوبل الذي يوحّد شكل الشبك والمصابيح في قطعة واحدة سوداء لامعة.

وتتوفر السيارة بمجموعة واسعة من الألوان التي اختارتها الشركة بعناية لتعكس روح الجيل الجديد، ما بين درجات أنيقة وهادئة لعشاق الفخامة، وألوان زاهية نابضة بالحيوية لمن يفضلون حضورًا ملفتًا على الطريق.

مواصفات سيارة أوبل فرونتيرا 2025

تدخل أوبل فرونتيرا 2025 سوق الـSUV المدمجة لتواجه مجموعة كبيرة من المنافسين المميزين في هذه الفئة.

فعلى الجانب الأوروبي، نجد بيجو 3008 بتصميمها الديناميكي وتقنياتها المتقدمة، وسيتروين C5 إيركروس بنظام التعليق المريح الذي يوفر ثباتًا وهدوءًا استثنائيين على الطرق.

أما من الصين، فتواجه بي واي دي أتو 3 2025 وإكسيد LX Luxury 2025 اللتين تقدمان تقنيات متطورة مع أسعار تنافسية.

ومن كوريا، تبرز المنافسة مع هيونداي كونا الكهربائية 2025 وكريتا جراند 2026 اللتين تجمعان بين الكفاءة والتنوع في خيارات المحركات.

كما تنافس أيضًا سيارات أوروبية قوية مثل سكودا كاروك 2025 وفولكس فاجن تاوس 2025 المعروفتين بجودتهما العالية واعتماديتهما في الاستخدام اليومي.

ثلاث منظومات حركة متنوعة

تطرح أوبل فرونتيرا 2025 بعدة خيارات للمحركات لتناسب احتياجات المستخدمين المختلفة، تشمل نسخًا هجينة خفيفة وأخرى كهربائية بالكامل، على النحو التالي:

  • منظومة هايبرد خفيف بمحرك بنزين تيربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 100 حصان وعزم 205 نيوتن متر، بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.
  • منظومة هايبرد خفيف أقوى بنفس المحرك ولكن بقوة 136 حصان وعزم 230 نيوتن متر، وناقل DCT بست سرعات وسرعة قصوى 194 كم/س، مع خزان وقود بسعة 44 لترًا.
  • منظومة كهربائية بالكامل بمحرك واحد وبطارية 50 كيلوواط ساعة بقوة 113 حصانًا وعزم 124 نيوتن متر، ويبلغ مداها الكهربائي 300 كم بسرعة قصوى 180 كم/س.
أوبل فرونتيرا سعر أوبل فرونتيرا 2025 أسعار أوبل أوبل السعودية سيارات

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب

دفاع النواب: قمة شرم الشيخ قبلة الحياة للسلام وجهود الداخلية في مكافحة الجريمة وصلت للعالمية

عصام هلال،وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ

عصام هلال: قمة شرم الشيخ للسلام نقطة تحول تاريخية في مسار الأزمة

الدكتور محمد أبو العلا

أبو العلا لـ صدى البلد: رئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ شرف ومسؤولية وطنية

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

