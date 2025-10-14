أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القضية كانت وقف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيرًا إلى أن ما حدث أمس في القمة تحقق فيه كل ما كان مطلوبًا، إذ توقفت الحرب، وتوقف التهجير، وبدأ إدخال المساعدات وإعادة الإعمار.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الخطة التي كانت مطروحة تم تنفيذها بالكامل، موضحًا أن الحرب انتهت بإرادة مصرية خالصة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر وقفت حائط صد قويًا أمام مخطط التهجير، مؤكدًا أن كل الأحاديث الأخرى انتهت، وأن المرحلة الحالية هي مرحلة إعادة إعمار غزة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن طائرات مصرية أقلعت لتأمين الرئيس الأمريكي، وأن العملية الجوية كانت على درجة عالية من الاحترافية، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب أشاد بالمقاتلات الست التي أقلعت لتأمينه وأدت استعراضًا جويًا مميزًا للترحيب به.