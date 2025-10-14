الخارجية البحرينية: نقدر جهود الرئيس السيسي ودعم للقضية الفلسطينيةفي قمة شرم الشيخ

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
أخبار البلد

الخارجية البحرينية: نقدر جهود الرئيس السيسي في قمة شرم الشيخ للسلام ومواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية
أ ش أ

أعرب وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن تقدير المملكة للجهود المخلصة التي بذلها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في استضافة وتنظيم هذه القمة التاريخية، في سياق المواقف المصرية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، وتأكيدها الدور الريادي لمصر في تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.


وأشاد الزياني، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الثلاثاء، بمشاركة ملك البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قمة شرم الشيخ للسلام، التي عُقدت بمناسبة التوصل إلى اتفاقٍ لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن هذه المشاركة تجسد الرؤية الملكية الحكيمة في دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.


ونوّه إلى تقدير ملك البحرين، للجهود الحثيثة التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إنجاز هذه المبادرة السلمية، بدعم من الشركاء في جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، مؤكدًا دعم المملكة للوثيقة الشاملة بشأن اتفاق غزة، بما تتضمنه من بنود تاريخية لوقف الحرب وتبادل الأسرى والمحتجزين وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، باعتبارها بارقة أمل لطي الصراع، وخطة مرحلية حاسمة نحو تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، في إطار المبادرات الدبلوماسية والإنسانية المصرية نحو تنظيم المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة.


وأضاف أن المشاركة الملكية في قمة شرم الشيخ للسلام عكست النهج الدبلوماسي الحكيم لمملكة البحرين في دعم الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وفق حل الدولتين، كخارطة طريق لتحقيق السلام والتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وشعوب المنطقة بأسرها في أمان ووئام.


وأكد أن مملكة البحرين، من خلال حضورها الفاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026 – 2027، على استعداد تام للتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والدول دائمة العضوية في المجلس، لترسيخ قيم التسامح والسلام كخيارٍ استراتيجي من أجل مستقبل آمن ومزدهر لشعوب المنطقة والعالم.

