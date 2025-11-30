وزيرة التنمية المحلية تشهد افتتاح مركز العزيمة لعلاج الإدمان وتتفقد مؤسسة الفلك بالغربية

تشارك الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مراسم افتتاح مركز العزيمة لعلاج الإدمان بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى بمحافظة الغربية ، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والمدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي وعدد من المسئوليين .

ويعقب ذلك توجه وزيرة التنمية المحلية والسادة الوزراء إلى مدينة طنطا لتفقد مطبخ

الإطعام بمنطقة مسجد السيد البدوي والمنطقة المحيطة بالمسجد ، ثم تختتم زيارتها بتفقد مؤسسة الفُلك بقرية حصة أكوة بمركز كفر الزيات.

كما ستقوم وزيرة التنمية المحلية يرافقها محافظ الغربية بتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة .