منال عوض: تنسيق مع جميع المحافظات لإنشاء مراكز العزيمة لعلاج الإدمان

ايمان البكش

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، أن مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمحافظة الغربية إضافة مهمة لمنظومة العلاج وإعادة التأهيل علي مستوي محافظات الجمهورية . 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن علاج ومواجهة الإدمان تحتاج تضافر جهود جهود مؤسسات الدولة المختلفة بما فيها وزارات التضامن الاجتماعي والأوقاف والثقافة والتعليم والصحة والمسجد والكنيسة وغيرها للمساهمة في نجاح تلك الجهود . 

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية في افتتاح تشغيل مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمركز زفتي بمحافظة الغربية التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والسيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والمدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والنائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشويخ والدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق  الكاتبة سماح أبوبكر عزت والفنان محمد ثروت وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية . 

وأعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالتواجد في مركز العزيمة بالغربية والذي يعد المركز الحادي عشر في سلسلة مراكز العزيمة علي مستوي المحافظات المصرية وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بهذا الشأن . 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها منذ بداية التعاون مع مدير صندوق مكافحة الادمان الدكتور عمرو عثمان خلال توليها منصب محافظ دمياط وهي تؤمن بأهمية الدور الذي يقوم به هذا المركز وتم حينها تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة . 

وأوضحت الدكتورة منال عوض ،  انها ستقوم خلال الفترة الجارية بالتنسيق مع جميع المحافظات لانشاء مراكز العزيمة في جميع محافظات الجمهورية خاصة التي لم يتم إنشاء مراكز بها وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لإنشائها وخاصة في قري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " . 

وقالت الدكتورة منال عوض ان هذا المركز يقدم ليس فقط العلاج الطبي فقط للمترديين ولكن هناك أيضاً التأهيل المجتمعى والنفسى والمهنى وتوفير فرص العمل والوظائف والتدريب بما يتيح دمج المتعافين في المجتمع وتمكينهم من استعادة حياتهم بشكل كامل وآمن وبما يضمن عدم عودتهم مرة أخرى للادمان .

وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى التي تبذلها الوزارة وصندوق مكافحة الإدمان في إنشاء وتطوير مراكز العلاج والتأهيل وفق أعلى المعايير المعمول بها وبما يضمن تقديم خدمات علاجية وإنسانية تليق بالمواطن المصرى .

كما توجهت وزيرة التنمية المحلية بالتحية والتقدير للدكتورة غادة والي المديرة التنفيذية السابقة لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والتي نفختر جميعاً بمسيرتها الدولية الرائدة في دعم ملف مكافحة المخدرات وتعزيز السياسات الوقائية القائمة على العلم والمعايير العالمية .

كما أكدت الدكتورة منال عوض، علي أهمية دور الفن والإعلام في دعم جهود الدولة بوزاراتها وجهاتها المختلفة للتصدي للادمان ودعم المتعافين في رحلتهم للعلاج. 

وشهدت الاحتفالية كلمات  للوزراء والمسؤلين المشاركين والكاتبة سماح أبوبكر عزت ومدير الصندوق والدكتورة غادة والي ومحافظ الغربية ، كما قام الوزراء بجولة تققدية في المركز .

